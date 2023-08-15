Завод фри «Мираторга» и «Вкусно — и точки» в ОЭЗ «Орел» подорожал до 17,5 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство завода по производству картофеля фри в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Орел» может увеличиться с 11,8 до 17,5 млрд руб. — на 5,7 млрд руб. Соглашение с соответствующими параметрами подписали правительство региона и совместное предприятие «Мираторга» и «Вкусно — и точка» — ООО «Гранд фрайз». Об этом сообщил орловский губернатор Андрей Клычков в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О подписании основного соглашения стало известно в июне по итогам Санкт-Петербургского международного экономического форума. В правительстве региона сообщили, что на предприятии планируется выпуск картофеля фри, картофельных долек, картофельного бруска, хашбрауна и других видов продукции. Сырьевая база для переработки оценивалась в 250 тыс. т картофеля в год. В качестве сырья для производства продукции, как утверждалось, должны «использовать картофель специально отобранных сортов», выращенный агрохолдингом «Мираторг».

По словам господина Клычкова, «благодаря дополнительным инвестициям» ожидаемая мощность завода увелчится до 120 тыс. т готовой продукции в год. планируется, что к комплексу по производству картофеля фри добавится цех, специализирующийся на производстве картофельных хлопьев.

«Реализация картофельных хлопьев будет направлена на дальнейшее производство чипсов и снеков, замороженных полуфабрикатов, детского питания, использование в хлебопекарной отрасли и кулинарии»,— рассказал губернатор

Он добавил, что на площадке будущего предприятия в ОЭЗ уже стартовал подготовительный этап, а строительно-монтажные работы планируется начать в третьем квартале этого года. Запуск производства намечен на второй квартал 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гранд фрайз» было зарегистрировано в Орловской области 22 февраля 2023 года. Уставный капитал — 10 млн руб. Основной вид деятельности — переработка и консервирование картофеля, а также производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Учредителями ООО в равных долях являются компания владельца сети «Вкусно — и точка» Александра Говора АО «ГК плюс менеджмент» и агрохолдинг «Мираторг». Генеральным директором выступает Константин Агафонов.

Напомним, господин Говор выкупил российские активы американской компании McDonald's, в мае 2022 года объявившей об уходе из РФ. Бизнесмен переименовал сеть заведений быстрого питания во «Вкусно — и точка». Ранее ему принадлежали 25 ресторанов McDonald's в Сибири по франшизе.

Алина Морозова

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