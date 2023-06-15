В Орловской области построят производство картофеля фри почти за 12 млрд рублей

Компании «Мираторг» и «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s) анонсировали строительство в Орловской области совместного производства по глубокой переработке картофеля и производству картофеля фри и картофельных оладий за 11,8 млрд руб. О подписании инвестиционного соглашения губернатором Андреем Клычковым с руководителями компаний на ПМЭФ-2023 сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мощность предприятия составит до 100 тыс. т готовой продукции в год. Промышленная линия рассчитана на выпуск картофеля фри, картофельных долек, картофельного бруска, хашбрауна и других видов продукции. Сырьевая база для переработки оценивается в 250 тыс. т картофеля в год. В качестве сырья для производства продукции будут использовать картофель специально отобранных сортов, выращенный агрохолдингом «Мираторг». Запуск предприятия намечен на второй квартал 2025 года.

О планах компаний по строительству совместного производства в центральной России стало известно в конце 2022 года. Однако где именно будет строится предприятие, не сообщалось.

Реализующее проект ООО «Гранд Фрайз» было зарегистрирована 22 февраля в Орловской области, его учредителями являются компания бизнесмена Александра Говора – владельца сети ресторанов «Вкусно и точка» - АО «ГК Плюс Менеджмент» и агрохолдинг «Мираторг». Согласно классификатору видов экономической деятельности, «Гранд Фрайз» будет заниматься переработкой и консервированием картофеля, а также производством крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Уставный капитал компании составляет 10 млн руб. Генеральным директором ООО назначен Константин Агафонов.

По данным ЕГРЮЛ, Александр Говор зарегистрировал АО «ГК Плюс Менеджмент» в начале февраля 2023 года. Уставный капитал составил 1 млн руб.

McDonald's в мае 2022 года объявил об уходе с российского рынка. Активы американской компании приобрел Александр Говор, управлявший 25 ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе. Он переименовал сеть ресторанов во «Вкусно — и точка».

Владимир Зоркий