Пензенский бизнесмен поставит воронежским властям камеры фиксации нарушений ПДД за 116 млн рублей

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» выбрало подрядчика для поставки 38 камер для фиксации нарушений ПДД. Как сообщается на портале госзакупок, поставщиков стал пензенский индивидуальный предприниматель Никита Пексимов. Он был единственным участником аукциона. Бизнесмен победил, снизив начальную цену контракта на 5%: с 122 до 115,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По условиям контракта, до 30 октября 2023 года подрядчику должен поставить «стационарные камеры отечественного производства», 29 из которых установят в Воронеже, восемь — на трассе М-4 «Дон», одну — в Лисках.

Устройства должны будут фиксировать нарушения скоростного режима, проезд по выделенным полосам для общественного транспорта и по обочинам, выезд на встречную полосу, нарушение требований разметки, разворот или поворот налево в запрещенных для этого местах, игнорирование необходимости уступать дорогу пешеходам, нарушение правил применения ремней безопасности, стоянку и остановку в запрещенных местах

По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Пексимов выступает гендиректором и учредителем ООО «Газтехпром» и ООО «П-Групп». Первая компания зарегистрирована в Пензенской области в 2018 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка «Газтехпрома» в 2022 году составила 75,4 млн руб., чистая прибыль — 40,1 млн руб. Второе ООО было зарегистрировано в Воронеже в декабре 2022 года для консультативной деятельности и работы в области компьютерных технологий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Также предприниматель владеет 25% ООО «Альтаир» (Пензенская область, деятельность связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий).

С 2018 года господин Пексимов участвовал в 89 торгах с госконтрактами, в 30 из них он победил, заключив контракты на общую сумму 398,4 млн руб. В Воронежской области в 2021 году предприниматель также подавал заявку на участие в тендере на 107 млн руб. по выбору подрядчика для оказания «услуг по применению передвижных и стационарных камер фото- видеофиксации нарушений ПДД», однако не был допущен к участию.

Алина Морозова

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