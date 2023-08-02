Воронежские власти планируют приобрести камеры для фиксации нарушений ПДД за 122 млн рублей

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» объявило поиск поставщика 38 камер для фиксации нарушений ПДД. Начальная цена контракта составляет 122 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным портала госзакупок, понадобились стационарные камеры, 29 из которых установят в Воронеже, восемь — на трассе М-4 «Дон», одну — в Лисках. Список адресов можно найти здесь.

Устройства должны фиксировать нарушение скоростного режима; проезд по выделенным полосам для общественного транспорта и по обочинам; выезд на встречную полосу; нарушение требований разметки; разворот или поворот налево в запрещенных для этого местах; игнорирование необходимости уступать дорогу пешеходам; нарушение правил применения ремней безопасности; стоянку и остановку в запрещенных для этого местах.

Важным условием является поставка устройств только отечественного производства. Доставить, смонтировать и запустить их в эксплуатацию необходимо до 30 октября 2023 года. Подрядчика выберут в рамках аукциона 10 августа. Заявки на участие в нем можно подавать до 8 августа.

Алина Морозова

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