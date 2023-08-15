Сенатор Шендерюк-Жидков ожидает возвращения к прежней ключевой ставке в будущем

Член бюджетного комитета Совета федерации Александр Шендерюк-Жидков назвал повышение ключевой ставки до 12% временной мерой. По его мнению, в долгосрочной перспективе она вернется к предыдущим значениям.

«ЦБ сделал решительный шаг, который должен охладить спекулянтов и дать сигнал рынку на укрепление рубля. Уверен, что в случае необходимости Банк России будет действовать так и дальше»,— сказал господин Шендерюк-Жидков «РИА Новости».

Сегодня, 15 августа, Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне падения рубля. Вчера, 14 августа, доллар превышал 101 руб., евро — 110 руб. На сегодняшних торгах доллар поднимался выше 97 руб., евро — 103 руб. Падение российской валюты ускорилось с начала августа и составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль.

О ситуации с курсом рубля — в материале «Ъ» «Август взял рублем».

Олеся Павленко