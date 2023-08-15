Доллар вырос до 97 рублей на фоне решения ЦБ поднять ключевую ставку до 12%

На торгах на Мосбирже доллар к 11:15 торгуется по курсу 97,6427 руб./$, евро — 107,009 руб./€. Курс юаня достиг 13,4032 руб./юань, потеряв с открытия торгов 3,71%.

Вчера, 14 августа, доллар превышал 101 руб., евро — 110 руб. Падение российской валюты ускорилось с начала августа и составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. Сегодня, 15 августа, доллар на открытии торгов опускался до 92 руб., евро — до 103,75 руб./€, но после валюты отыграли падение.

Сегодня, 15 августа, Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне падения рубля. ЦБ при этом уверяет, что не видит угроз для финстабильности из-за курса рубля.

О ситуации с курсом рубля — в материале «Ъ» «Август взял рублем».

Олеся Павленко