Первый этап конкурса по выбору мэра Нижнего Тагила состоится 27 сентября

На 27 сентября назначен первый этап отбора кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила (Свердловская область). Кандидаты должны предоставить документы в аппарат Нижнетагильской городской думы с 14 по 25 августа, сообщили в гордуме. Они должны иметь трехлетний опыт руководящей работы, знания в сфере государственного, экономического, муниципального управления. Мэра выбирает городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возглавляет местную ячейку "Единой России", которая контролирует городскую думу
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
В конкурсную комиссию вошли: председатель гордумы Вадим Раудштейн, депутаты Дмитрий Скоропупов и Денис Корякин, председателя общественной палаты города Нина Титова. Еще четырех членов группы должен определить губернатор Евгений Куйвашев.
Нижний Тагил с 2018 года возглавляет Владислав Пинаев. Он также занимает должность секретаря городской ячейки «Единой России». В 2022 году представители «Единой России» заняли все 25 мест в городской думе Нижнего Тагила.
«Выбор конкурсной комиссии и думы будет абсолютно предсказуемым — победит тот, на кого укажет губернатор. Более, чем вероятно, что он укажет на действующего мэра. Особых просчетов у Пинаева невидно, а оппозиции в Нижнем Тагиле практически нет»,— отметил политолог Константин Киселев.