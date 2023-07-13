Первый этап конкурса по выбору мэра Нижнего Тагила состоится 27 сентября

На 27 сентября назначен первый этап отбора кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила (Свердловская область). Кандидаты должны предоставить документы в аппарат Нижнетагильской городской думы с 14 по 25 августа, сообщили в гордуме. Они должны иметь трехлетний опыт руководящей работы, знания в сфере государственного, экономического, муниципального управления. Мэра выбирает городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возглавляет местную ячейку "Единой России", которая контролирует городскую думу

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возглавляет местную ячейку "Единой России", которая контролирует городскую думу

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В конкурсную комиссию вошли: председатель гордумы Вадим Раудштейн, депутаты Дмитрий Скоропупов и Денис Корякин, председателя общественной палаты города Нина Титова. Еще четырех членов группы должен определить губернатор Евгений Куйвашев.

Нижний Тагил с 2018 года возглавляет Владислав Пинаев. Он также занимает должность секретаря городской ячейки «Единой России». В 2022 году представители «Единой России» заняли все 25 мест в городской думе Нижнего Тагила.

«Выбор конкурсной комиссии и думы будет абсолютно предсказуемым — победит тот, на кого укажет губернатор. Более, чем вероятно, что он укажет на действующего мэра. Особых просчетов у Пинаева невидно, а оппозиции в Нижнем Тагиле практически нет»,— отметил политолог Константин Киселев.

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Артем Путилов