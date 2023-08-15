Меликов: причиной взрыва в Махачкале стали жадность и алчность

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причинами взрыва в автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы стали жадность и алчность. Он отметил, что станция техобслуживания никак не могла находиться в пяти метрах от АЗС из-за особенностей их работы.

«Возбуждено уголовное дело, все остальные истории предоставим следствию. Я могу только свое мнение высказывать: мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду»,— сказал господин Меликов на заседании оперштаба (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Меликов добавил, что «по самым примитивным требованиям» АЗС и техстанция, на которой произошел взрыв, не должны были находиться так близко. «Работа на станции техобслуживания предусматривает сварочные работы и искры, а заправочный комплекс предусматривает хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа»,— сказал он.

Вчера, 14 августа, на выезде из Махачкалы произошел взрыв рядом с АЗС. Площадь пожара составила 600 кв. м. Погибли 35 человек, около 70 ранены, из них 62 человека госпитализированы. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность автозаправочных станций в Дагестане.

Изначально сообщалось, что взрыв произошел на АЗС. Спустя несколько часов после ликвидации мощного пожара и разбора завалов выяснилось, что взрыв произошел в помещении автосервиса. По предварительным неофициальным данным, там хранилась селитра.

Подробнее — в материале «Ъ» «Огневой вал».

Олеся Павленко