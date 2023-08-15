Приостановлены торги на контроль над реконструкцией кинотеатра в Самаре

Определение подрядчика на выполнение авторского надзора за реконструкцией здания бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре приостановлено. Решение приняло региональное УФАС по жалобе ООО «Проектная компания "Пятый океан"». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время жалоба находится на этапе рассмотрения. Ее содержание не раскрывается. Начальная цена контракта равна 1,2 млн руб.

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года включительно. Речь идет о здании на ул. Чернореченская, 15. После реконструкции в нем разместится театр «Мастерская».

Реконструкция включает строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы. Она должна быть проведена в 2023 – 2024 году.

Подрядчик должен будет оказывать услуги авторского надзора четыре раза в месяц и при получении уведомления заказчика. Ему предстоит проверять строительные и монтажные работы на соответствие рабочей документации и требованиям норм и правил, контролировать их качество и соблюдение технологии, а также участвовать в приемке в отдельных этапов и информировать заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов. Кроме того, в число его обязанностей войдет участие в освидетельствовании и приемке в процессе строительства, наблюдение за устранением отступлений от проекта и нарушений требований норм и правил, оперативное внесение поправок в документы, ведение журнала авторского надзора за строительством и фиксация работ на фото.

Ранее УФАС приостановило торги на стройку корпуса Дома-интерната для престарелых в Самаре.

Георгий Портнов