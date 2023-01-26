УФАС приостановило торги на стройку корпуса Дома-интерната для престарелых в Самаре

Приостановлено определение подрядчика на проектирование и строительство жилого корпуса для самарского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Решение приняло региональное УФАС. Информация размещена на портале госзакупок.

Поводом для приостановки торгов стала жалоба ООО «Капстрой групп», которое участвовало в аукционе. С чем она связана, не поясняется.

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Жалоба находится на этапе рассмотрения. Решение по ней будет вынесено позже.

Начальная цена контракта превышала 594 млн руб.

Заказчиком работ выступало Управление капитального строительства Самарской области. Жилой корпус для самарского дома-интерната для престарелых и инвалидов предполагалось построить к концу ноября следующего года. Ранее были приостановлены, а затем возобновлены торги на проектирование пятой очереди самарской набережной.

Георгий Портнов