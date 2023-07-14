Порт вышел из пике

Большой порт Санкт-Петербург за шесть месяцев — впервые с марта прошлого года — продемонстрировал положительную динамику: грузооборот вырос до 22,4 млн тонн, или на 4,4% относительно итогов первого полугодия 2022 года. Эксперты объясняют рост увеличением перевалки сухих грузов, в частности минеральных удобрений, и прогнозируют грузооборот порта по итогам 2023 года в объеме около 50 млн тонн против 38,8 млн тонн за прошлый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По прогнозам аналитиков, в этом году грузооборот может составить около 50 млн тонн, в 2021 году грузооборот порта достигал 62 млн тонн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По прогнозам аналитиков, в этом году грузооборот может составить около 50 млн тонн, в 2021 году грузооборот порта достигал 62 млн тонн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург, по информации Ассоциации морских портов России (АСОП), в январе — июне 2023 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 4,4%, до 22,4 млн тонн. Данные АСОП также свидетельствуют, что рост отмечается впервые с марта прошлого года, когда произошел разрыв многих логистических цепочек. Год назад грузооборот порта за первое полугодие упал на 30% год к году, притом что в первые два месяца основные стивидоры демонстрировали рост грузооборота. Несмотря на увеличение перевалки к прошлому году, результаты работы порта за первое полугодие по-прежнему меньше итоговых показателей за январь — июнь 2021 года на 27%.

Как свидетельствуют данные отраслевой аналитики, имеющиеся в распоряжении «Ъ-СПб», рост перевалки в Большом порту был достигнут в основном за счет увеличения грузооборота сухих грузов — на 6,5%, до 17,6 млн тонн. Наибольший прирост отмечается в сегменте минеральных удобрений: основные стивидорные компании, которые занимаются перевалкой и российской, и белорусской продукции (АО «Балтийский Балкерный терминал», ООО «Феникс» и «Балтийский судомеханический завод») обеспечили совокупный грузооборот в размере более 4 млн тонн. Росла также перевалка черных и цветных металлов: АО «Нева-Металл» и АО «Морской порт Санкт-Петербург» увеличили грузооборот на 84% и 18% соответственно. Контейнерные терминалы Global Ports («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал» и «Моби Дик») все еще показывают отрицательную динамику — 16%, 71% и 25% снижения соответственно, в то время как ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» увеличило перевалку грузов на 6,4%.

Несмотря на общее снижение в Большом порту перевалки наливных грузов на 2,4%, до 4,79 млн тонн, крупнейший стивидор — АО «Петербургский нефтяной терминал» — перевалил более 4 млн тонн, увеличив грузооборот на 4%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров констатирует, что в целом ситуация начинает выправляться, хотя рост по-прежнему обусловлен эффектом низкой базы прошлого года. «По итогам 2023 года мы ожидаем перевалки на уровне не менее 50 млн тонн, что сильно выше, чем в 2022 году,— рост почти на 29%. Но это все еще примерно минус 19,5–20% к уровню 2021 года»,— сказал эксперт. По его мнению, важным драйвером становится восстановление контейнерных перевозок, это связано с запуском новых сервисов российскими компаниями, на которые они ставят в том числе собственный флот. «И в этом плане объективно больше потенциал у сегмента сухих грузов. При этом дополнительную поддержку экспортерам сейчас оказывает ослабление рубля. Кроме того, подходы к портам Дальнего Востока и юга России очень сильно перегружены, и ситуация на подходах к портам Балтики, в частности Петербургу, в этом плане выгодно отличается для грузоотправителей с точки зрения динамики перевозок»,— сказал господин Бурмистров.

По мнению главного редактора отраслевого ИАА «ПортНьюс» Надежды Малышевой, по итогам года Большой порт Санкт-Петербург превысит показатели прошлого года, но грузооборот вряд ли достигнет 50 млн тонн (в 2021 году грузооборот порта достигал 62 млн тонн.— «Ъ-СПб»). «Прирост по году будет достигнут за счет перевалки удобрений, один только введенный в строй комплекс на терминале БСМЗ сможет обеспечить перевалку 4 млн тонн. Вторым растущим направлением могут стать металлы. Небольшой рост показывает "Петербургский нефтяной терминал", что может свидетельствовать об успешном изменении логистики»,— сказала эксперт. Возвращения докризисных объемов контейнерооборота в порту в ближайшее время не произойдет, процесс восстановления может занять несколько лет, считает госпожа Малышева.

Вячеслав Калашников