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Коммерсантъ FM
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Сергею Ташуеву добавили «Ахмат»

Грозненский клуб нашел нового тренера

Грозненский «Ахмат» нашел нового главного тренера, который заменит неожиданно уволенного несколько дней назад Андрея Талалаева. Им стал Сергей Ташуев — специалист со специфической биографией. В ней значится работа с десятком с лишним клубов из разных лиг и чемпионатов, но ни в одном из них Ташуеву не довелось задержаться надолго.

Сергей Ташуев за свою тренерскую карьеру был главным тренером десятка с лишним клубов из разных стран, но ни в одном из них надолго не задерживался

Сергей Ташуев за свою тренерскую карьеру был главным тренером десятка с лишним клубов из разных стран, но ни в одном из них надолго не задерживался

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сергей Ташуев за свою тренерскую карьеру был главным тренером десятка с лишним клубов из разных стран, но ни в одном из них надолго не задерживался

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Ахмат» объявил о назначении на пост главного тренера Сергея Ташуева. Он заменит в этой должности Андрея Талалаева. Отставка Талалаева была, может быть, самой странной среди всех семи тренерских отставок, уже успевших произойти в Российской премьер-лиге (РПЛ) на старте текущего чемпионата страны. Сразу несколько источников утверждают, что его уволили в перерыве матча девятого тура, в котором «Ахмат» 10 сентября уступил дома — 1:3 — «Пари Нижнему Новгороду». При этом очевидных спортивных поводов для резкого разрыва отношений с Талалаевым не было. «Ахмат», который после проигрыша нижегородцам победил — 2:1 — «Урал», находится сейчас на восьмом месте в турнирной таблице. В минувшем сезоне он финишировал в турнире седьмым.

Преемник Андрея Талалаева — это 63-летний специалист с очень специфическим послужным списком. Тренерскую карьеру Сергей Ташуев начал еще в 1990-е годы, а на исходе позапрошлого десятилетия стал руководить командами на достаточно высоком уровне.

В его биографии работа с огромным количеством клубов, в том числе зарубежных — украинским «Металлургом» и белорусским «Шахтером». В общей сложности их набралось больше десятка. Среди них есть даже достаточно известные бренды, но Ташуеву их доверяли отнюдь не в периоды расцвета. Например, в «Краснодаре» он появился в 2009 году, когда тот не то что не входил в список грандов премьер-лиги, а даже еще не мечтал о таком статусе: краснодарцы выступали в ФНЛ, втором по статусу дивизионе. В «Анжи» Ташуева пригласили в 2014-м в ситуации прямо противоположной. Недавно гремевший в Европе проект предпринимателя Сулеймана Керимова, к которому присоединился целый ряд футбольных звезд и который вроде бы нацеливался на колоссальные достижения, перед приходом тренера пережил радикальное «переформатирование», выразившееся прежде всего в сокращении финансирования и расставании с лидерами, и вылетел в ФНЛ.

Другая особенность биографии Сергея Ташуева еще любопытнее. Текучка кадров — привычное явление в отечественном футболе, как и адаптировавшиеся к постоянным перемещениям тренеры, понимающие, что кредит доверия к ним у клубных менеджеров минимален и распрощаться с ними могут в любой момент. Но в этом смысле Ташуев все же выделяется.

Ни с одной из команд, какими бы ресурсами они ни обладали, какие бы цели перед собой ни ставили, Ташуеву не довелось поработать существенно — хотя бы на пару месяцев — больше года.

Даже «Анжи», несмотря на то что Сергей Ташуев вернул его в элиту, традицию поддержал, назначив вместо него после прорыва куда более известного и титулованного Юрия Семина.

Традиция касается и двух клубов высшего российского дивизиона, в которых трудился Ташуев. В 2011 году он очутился в терпевшем катастрофу «Спартаке» из Нальчика, но покинул его еще до финиша чемпионата, когда стало очевидно, что удержаться в премьер-лиге не удастся. Спустя четыре года история практически повторилась в «Кубани». Приглашенный сохранить ей прописку в РПЛ Сергей Ташуев оставил свой пост, не дождавшись развязки в борьбе за выживание, которую краснодарцы проиграли.

Алексей Доспехов

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