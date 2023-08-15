В Норильске осудили руководителей ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов

Городской суд Норильска вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергокомпании (НТЭК; «дочка» «Норникеля»). Директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, заместитель главного инженера по эксплуатации Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин обвинялись по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По данным сайта суда, по ст. 246 УК РФ им назначили от одного года до полутора лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. От наказания по ст. 217 УК РФ их освободили в связи с истечением срока давности.

В суде рассказали, что обвиняемые «небрежно отнеслись» к выполнению возложенных на них обязанностей по эксплуатации резервуара 5, в котором хранилось дизельное топливо. Это привело к разрушению резервуара и его разгерметизации с последующим разливом 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Год назад тот же суд прекратил за истечением срока давности уголовное преследование двух сотрудников регионального управления по делам ГО и ЧС. Следствие считало, что они не приняли мер к своевременной организации и проведению мероприятий по локализации аварии на ТЭЦ, что привело к увеличению вреда, нанесенного экологии.

Инцидент, который ученые считают крупнейшим экологическим бедствием в российской Арктике, произошел 29 мая 2020 года. В результате просадки опор фундамента у резервуара 5 оторвалось дно, и вытекло все хранившиеся там дизельное топливо. Утечка 21 тыс. тонн нефтепродуктов привела к загрязнению водных объектов Норило-Пясинской озерно-речной системы, которое оценили более чем в 200 млрд руб. Ущерб возместил «Норникель», владеющий ТЭЦ.

Константин Воронов, Новосибирск