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Коммерсантъ FM
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В Норильске осудили руководителей ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов

Городской суд Норильска вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергокомпании (НТЭК; «дочка» «Норникеля»). Директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, заместитель главного инженера по эксплуатации Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин обвинялись по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По данным сайта суда, по ст. 246 УК РФ им назначили от одного года до полутора лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. От наказания по ст. 217 УК РФ их освободили в связи с истечением срока давности.

В суде рассказали, что обвиняемые «небрежно отнеслись» к выполнению возложенных на них обязанностей по эксплуатации резервуара 5, в котором хранилось дизельное топливо. Это привело к разрушению резервуара и его разгерметизации с последующим разливом 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Год назад тот же суд прекратил за истечением срока давности уголовное преследование двух сотрудников регионального управления по делам ГО и ЧС. Следствие считало, что они не приняли мер к своевременной организации и проведению мероприятий по локализации аварии на ТЭЦ, что привело к увеличению вреда, нанесенного экологии.

Инцидент, который ученые считают крупнейшим экологическим бедствием в российской Арктике, произошел 29 мая 2020 года. В результате просадки опор фундамента у резервуара 5 оторвалось дно, и вытекло все хранившиеся там дизельное топливо. Утечка 21 тыс. тонн нефтепродуктов привела к загрязнению водных объектов Норило-Пясинской озерно-речной системы, которое оценили более чем в 200 млрд руб. Ущерб возместил «Норникель», владеющий ТЭЦ.

Константин Воронов, Новосибирск

Фотогалерея

Авария в Норильске

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Авария произошла 29 мая в 12:45 по местному времени на Норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании»

Авария произошла 29 мая в 12:45 по местному времени на Норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании»

Фото: предоставлено Морской спасательной службой

Один из резервуаров с дизельным топливом разгерметизировался, и топливо стало быстро выливаться на подъездную дорогу и окрестности

Один из резервуаров с дизельным топливом разгерметизировался, и топливо стало быстро выливаться на подъездную дорогу и окрестности

Фото: МЧС России

Проезжавший мимо автомобиль загорелся, что вызвало пожар площадью 350 кв. м, который удалось локализовать к 15 часам местного времени

Проезжавший мимо автомобиль загорелся, что вызвало пожар площадью 350 кв. м, который удалось локализовать к 15 часам местного времени

Фото: МЧС России

Нефтепродукты попали в реку Амбарная и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Из этого озера вытекает река Пясино, впадающая в Карское море

Нефтепродукты попали в реку Амбарная и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Из этого озера вытекает река Пясино, впадающая в Карское море

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Причиной аварии, по предварительным данным «Норникеля», стала просадка опор резервуара из-за нескольких аномально теплых летних периодов подряд

Причиной аварии, по предварительным данным «Норникеля», стала просадка опор резервуара из-за нескольких аномально теплых летних периодов подряд

Фото: ТК "Северный город" / ТК

По данным «Норникеля», на 3 июня было откачано в общей сложности около 340 тонн дизтоплива, в том числе 78 тонн с акватории реки Амбарная. Также собрано около 800 кубометров загрязненного грунта

По данным «Норникеля», на 3 июня было откачано в общей сложности около 340 тонн дизтоплива, в том числе 78 тонн с акватории реки Амбарная. Также собрано около 800 кубометров загрязненного грунта

Фото: ТК "Северный город" / ТК

Временный лагерь сотрудников Морской спасательной службы во время работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

Временный лагерь сотрудников Морской спасательной службы во время работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

Фото: предоставлено Морской спасательной службой

Компания «Норникель» заявляет о намерении ликвидировать загрязнение акваторий за 10–14 дней

Компания «Норникель» заявляет о намерении ликвидировать загрязнение акваторий за 10–14 дней

Фото: ТК "Северный город" / ТК

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила ущерб в «не один десяток, возможно сотни миллиардов рублей»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила ущерб в «не один десяток, возможно сотни миллиардов рублей»

Фото: предоставлено Морской спасательной службой

«Гринпис России» обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росприроднадзору и Ростехнадзору провести внеплановую проверку соблюдения законодательства на всех объектах в Арктике, содержащих значительное количество нефти или нефтепродуктов

«Гринпис России» обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росприроднадзору и Ростехнадзору провести внеплановую проверку соблюдения законодательства на всех объектах в Арктике, содержащих значительное количество нефти или нефтепродуктов

Фото: ТК "Северный город" / ТК

Организованы несколько линий боновых заграждений, в том числе в районе истока реки Пясино

Организованы несколько линий боновых заграждений, в том числе в районе истока реки Пясино

Фото: ТК "Северный город" / ТК

Авария в Норильске может стать крупнейшим известным разливом нефтепродуктов в российской Арктике в современной истории

Авария в Норильске может стать крупнейшим известным разливом нефтепродуктов в российской Арктике в современной истории

Фото: ТК "Северный город" / ТК

Президент Владимир Путин объявил аварию в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального масштаба

Президент Владимир Путин объявил аварию в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального масштаба

Фото: ТК "Северный город" / ТК

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Авария произошла 29 мая в 12:45 по местному времени на Норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании»

Фото: предоставлено Морской спасательной службой

Один из резервуаров с дизельным топливом разгерметизировался, и топливо стало быстро выливаться на подъездную дорогу и окрестности

Фото: МЧС России

Проезжавший мимо автомобиль загорелся, что вызвало пожар площадью 350 кв. м, который удалось локализовать к 15 часам местного времени

Фото: МЧС России

Нефтепродукты попали в реку Амбарная и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Из этого озера вытекает река Пясино, впадающая в Карское море

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Причиной аварии, по предварительным данным «Норникеля», стала просадка опор резервуара из-за нескольких аномально теплых летних периодов подряд

Фото: ТК "Северный город" / ТК

По данным «Норникеля», на 3 июня было откачано в общей сложности около 340 тонн дизтоплива, в том числе 78 тонн с акватории реки Амбарная. Также собрано около 800 кубометров загрязненного грунта

Фото: ТК "Северный город" / ТК

Временный лагерь сотрудников Морской спасательной службы во время работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

Фото: предоставлено Морской спасательной службой

Компания «Норникель» заявляет о намерении ликвидировать загрязнение акваторий за 10–14 дней

Фото: ТК "Северный город" / ТК

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила ущерб в «не один десяток, возможно сотни миллиардов рублей»

Фото: предоставлено Морской спасательной службой

«Гринпис России» обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росприроднадзору и Ростехнадзору провести внеплановую проверку соблюдения законодательства на всех объектах в Арктике, содержащих значительное количество нефти или нефтепродуктов

Фото: ТК "Северный город" / ТК

Организованы несколько линий боновых заграждений, в том числе в районе истока реки Пясино

Фото: ТК "Северный город" / ТК

Авария в Норильске может стать крупнейшим известным разливом нефтепродуктов в российской Арктике в современной истории

Фото: ТК "Северный город" / ТК

Президент Владимир Путин объявил аварию в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального масштаба

Фото: ТК "Северный город" / ТК

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