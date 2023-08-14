«Государство вмешалось, и процесс пошел»

Россиянам наплевать на курс доллара — с таким утверждением выступил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Россия находится на пике развития в новейшей истории. Из этого и следует исходить. Тем временем помощник президента Максим Орешкин заявил, что ожидает стабилизации рубля в ближайшее время. А Банк России объявил о чрезвычайном заседании совета директоров. Национальная валюта на этом фоне начала укрепляться. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе напоминает об опасности административного давления на экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин в авторской колонке для агентства ТАСС заявил буквально следующее: «Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его стабилизация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль».

Причина такого положения дел, по мнению Орешкина, мягкая денежно-кредитная политика — сокращенно ДКП. Но Банк России обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию. Но пока этого, как мы видим, не происходит. Курс доллара шагнул за 100 руб., и может показаться, что он не до конца осознал, как отклонился от фундаментальных значений, и, возможно, даже собирается идти дальше — вверх по лестнице. Но время, чтобы образумиться, у него еще есть. Равно как и у Центробанка применить уже указанные выше инструменты. Хотя понятие «в ближайшее время» достаточно расплывчатое.

Впрочем, идем дальше. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Геннадьевич Аксаков заявил, что сам по долгу службы следит за валютными торгами, однако большинству населения наплевать на все эти соотношения: рубль-доллар, рубль-евро и так далее. Ситуация находится под контролем государства. Из этого и следует исходить.

Далее Аксаков рассказал, как обстоят дела в Чувашии, откуда он избрался депутатом. Так вот, республика «живет полноценной жизнью», у ее жителей «на лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 руб.». Что же, остается порадоваться за жителей Чувашии, но при всем уважении к ним, это отнюдь не большинство населения, даже чисто математически. Говорить от имени большинства не совсем, наверное, правильно.

Спорить, конечно же, не будем. Действительно, зачем российскому человеку какой-то там чуждый доллар — нужно радоваться и без сомнений смотреть в завтрашний день. Хотя даже обладая минимальными познаниями в экономике, нетрудно предположить, что многие товары могут и подорожать.

Как бы то ни было, представители властной вертикали Российской Федерации решили происходящие события официально прокомментировать, причем старым добрым и проверенным способом. Народу доллар давно уже не интересен. Что касается тех, кому интересен, — за это отвечает Центробанк. Если же он соответствующие меры не принимает, значит, на то есть основания.

Но в любом случае претензии к нему. Нельзя исключать, что решение вопроса перейдет на более высокий уровень, дабы ЦБ не медлил бы с необходимыми решениями. Впрочем, как известно, административное вмешательство в экономику и сферу финансов — вещь достаточно рискованная. В результате может стать только хуже. Это знает каждый школьник, поэтому нет смысла повторяться.

Впрочем, Банк России таки отреагировал — меры принимаются. И вот, похоже, курс в той или иной степени образумился. Государство вмешалось, и сразу процесс пошел. По крайней мере, должен пойти в нужном направлении. Конечно, у кого-то могут возникнуть вопросы: мол, как допустили? Бывает, ничего не поделаешь, время сейчас непростое — вот вам и ответ.

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