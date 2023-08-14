100 рублей — не доллар

Биржевый курс доллара превысил отметку 100 руб./$. К этому событию рынок шел уверенно с начала года — за это время американская валюта подорожала на 40%, причем с начала августа — более чем на 10%. Спокойное отношение финансовых властей к ситуации на валютном рынке оставляет простор для спекулянтов для игры против российской валюты. Впрочем, участники рынка не исключают усиления словесных интервенций со стороны ЦБ после преодоления психологически важной отметки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ожидаемое событие — преодоление биржевым курсом доллара уровня 100 руб./$ — состоялось на новой неделе. В понедельник в первые два часа утренней торговой сессии с 7:00 до 9:00 участники рынка не рисковали активно играть на повышение американской валюты, и курс колебался в пределах 99,8–99,9 руб./$. Однако при приближении основной сессии и с выходом на рынок большего числа игроков игра началась. Курс доллара подняли до 100,5 руб./$, а к началу основных торгов он хоть и откатился, но совсем немного, до отметки 100,3 руб./$. Объем торгов в утреннюю сессию вырос, но не радикально до 20 млрд руб. (в режимах с поставкой «сегодня» и «завтра»).

В течение первого часа основных торгов курс доллара превышал 101 руб.— максимума с 23 марта 2022 года. Темпы роста курса доллара остаются значительными. С начала месяца он вырос уже на 10 руб. (почти 11%), с начала года американская валюта подорожала почти на 30 руб. (более 40%).

Преодоление психологически важной отметки могло произойти и на торгах в минувшую пятницу. Однако тогда курс доллара замер в непосредственной близости, достигнув 99,43 руб./$. Объем торгов с поставкой «завтра» составил 132 млрд руб.— максимальное значение с середины мая.

По мнению помощника президента РФ Максима Орешкина (в колонке, написанной для агентства ТАСС), главная причина ослабления рубля — в мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России.

Бывший министр экономики считает, что «текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней». При этом «слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения», указывает господин Орешкин.

И до последнего времени Банк России довольно спокойно реагировал на ослабление рубля по отношению к ведущим валютам и объяснял этот процесс сокращением объемов экспорта. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, текущего предложения валюты от экспорта не хватает, чтобы удовлетворить спрос на валюту для закупки импорта, для летних зарубежных отпусков и для оттока капитала из-за геополитических, бюджетных и инфляционных рисков.

Впрочем, ЦБ с июля уже начал ужесточать ДКП. В конце прошлого месяца регулятор поднял ключевую ставку сразу на 100 б. п., до 8,5%. Согласно последним заявлениям представителей ЦБ, ставку с большой вероятностью будут поднимать и на ближайших заседаниях. В начале августа зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор прогнозирует среднюю в текущем году ключевую ставку в диапазоне 7,9–8,3%, что соответствует 8,5–9,3% до конца года.

При этом господин Заботкин заявил, что Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением российской валюты. Михаил Васильев не исключает, что некоторые спекулянты на рынке могли воспринять этот сигнал о том, что ЦБ не будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке в ближайшие дни или недели и продолжили играть против рубля.

Поддержку российской валюте могли бы оказать высокие цены на энергоносители.

По данным Investing.com, с начала месяца котировки североморской нефти Brent держатся выше уровня $85 за баррель. При этом дисконт основного российского сорта — Urals — сократился до минимумов с марта прошлого года, а его котировки уверенно превышают «пороговые» $60 за баррель. Как поясняет Михаил Васильев, примерный лаг между высокими ценами на нефть и поставкой валюты от экспортной выручки на российский валютный рынок составляет 2–3 месяца. По его оценке, положительное влияние на рубль, вероятно, можно будет увидеть в сентябре-октябре.

Быстрое ослабление рубля повышает девальвационные и инфляционные ожидания, подрывает доверие к национальной валюте, отмечают участники рынка. Поэтому власти могут задействовать разные инструменты для стабилизации курса рубля. Кроме того, по мнению Михаила Васильева, в случае быстрого движения выше 100 руб./$ вероятно усиление словесных интервенций в защиту российской валюты.

Дмитрий Михайлович