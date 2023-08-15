Силовики смогут отключать гражданские сети во время чрезвычайного положения

Правительство внесло инициативу в стратегию развития отрасли связи до 2030 года, которая предлагает создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. Это стало известно «Ъ» из нового варианта стратегии, разработанного Минцифры.

В случае введения чрезвычайного положения силовые ведомства полностью получат контроль над связью. Они смогут отключать гражданские сети.

По мнению экспертов, инициатива может улучшить качество мобильной связи, потому что операторам «в мирное время» станут доступны диапазоны, которые заняты военными.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «К частотам подключат рубильник».