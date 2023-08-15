Германия заложила средства в бюджет на поддержку Украины на несколько лет вперед

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что власти страны заложили в бюджет средства на поддержку Украины на ближайшие годы. Общая помощь ФРГ, включая размещение украинских беженцев, оценивается в €22 млрд. Общий объем федерального бюджета на 2023 год составляет €476,29 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko, Reuters Фото: Alina Smutko, Reuters

«При бюджетном планировании на ближайшие годы мы уже твердо запланировали продолжение поддержки Украины»,— сказал глава Минфина в интервью Bild (цитата по ТАСС). Точную сумму он не назвал.

Комментируя возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, он уточнил, что Германия должна согласовать это с союзниками. Также стране важно сохранить оборонные способности и не быть втянутой в конфликт. «Если эти три критерия будут выполнены, то такое решение может быть принято»,— сказал господин Линднер.

СМИ на прошлой неделе писали, что правительство Германии рассматривает возможность передачи вооруженным силам Украины ракет Taurus, если их дальность действия будет уменьшена и их нельзя будет использовать для ударов по территории России. Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил за мирное урегулирование военного конфликта.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер