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Коммерсантъ FM
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Шольц выступил за мирное урегулирование конфликта России и Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимо продолжать пытаться урегулировать военный конфликт России и Украины мирным путем. В этом контексте он упомянул важность переговоров в Саудовской Аравии 5–6 августа, в которых российская сторона не участвовала.

Фото: Karina Hessland-Wissel, Reuters

Фото: Karina Hessland-Wissel, Reuters

По мнению Олафа Шольца переговоры в Джидде в Саудовской Аравии были очень важны, и при этом они были «только началом». Он также отметил, что одним из возможных путей мирного урегулирования конфликта может стать участие в переговорах Китая.

«Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным»,— заявил Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Переговоры в Джидде были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана. В них приняли участие представители 30 стран. Россия в переговорах не участвовала, но ее обещали проинформировать о результатах.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что в Джидде не удалось согласовать все пункты «формулы мира» Владимира Зеленского, потому что спорным пунктом стал вопрос о наказании военно-политического руководства России. По данным дипломатических источников DPA, на переговорах Саудовская Аравия представила свой вариант мирного соглашения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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