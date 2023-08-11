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Коммерсантъ FM
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EFE: Германия планирует передать Украине ракеты Taurus меньшей дальности

Правительство Германии рассматривает возможность передачи вооруженным силам Украины ракет Taurus, если их дальность действия будет уменьшена и их нельзя будет использовать для ударов по территории России, сообщает EFE.

Сейчас Минобороны Германии и представители компании-производителя TAURUS Systems GmbH обсуждают перепрограммирование ракет для ограничения их дальности. «После интеграции системы с украинскими истребителями, что технически не должно быть серьезным препятствием, Германия могла бы сделать Taurus доступным для Украины в качестве дальнобойного оружия»,— сообщает агентство.

Ракета Taurus KEPD 350 имеет дальность более 500 км и оснащена разделяющейся боевой частью массой 450 кг. Немецкие вооруженные силы в настоящее время имеют 600 ракет Taurus, но, по данным немецких СМИ, только около 150 из них готовы к использованию.

Великобритания и Франция поставили Украине крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, США до настоящего времени воздерживались от отправки ракет ATACMS, несмотря на просьбы Украины. В июне Кремль предупредил Францию и Германию, что поставка крылатых ракет Киеву приведет к дальнейшему витку «растущей напряженности».

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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