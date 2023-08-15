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Коммерсантъ FM
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В Эквадоре убили еще одного политика незадолго до выборов

Лидер политического движения «Гражданская революция» в провинции Эсмеральдас Эквадора Педро Брионес застрелен возле своего дома. Это произошло спустя неделю после убийства кандидата в президенты от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсьо.

Об очередном убийстве сообщила кандидат в президенты от «Гражданской революции» Луиса Гонсалес в соцсети «X». «Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией»,— написала она.

Как пишет газета Expreso, вероятно, политик был застрелен членами банды, которые вымогали у него деньги. Правоохранительные органы выясняют, не получал ли политик угроз по другим причинам.

Убийство Фернандо Вильявисенсио произошло 9 августа по завершении митинга в столице Эквадора городе Кито. Три пули попали политику в голову. Ранения в ходе стрельбы получили еще девять человек. Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба.

Подробнее о ситуации в Эквадоре — в материале «Ъ» «Они просто убили демократию».

Леонид Уварчев

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