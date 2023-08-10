«Они просто убили демократию»

За десять дней до выборов в Эквадоре на предвыборном митинге был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он обещал в случае избрания бороться с коррупцией и преступными группировками. За несколько дней до убийства политик рассказал, что ему поступают угрозы от лидера наркокартеля «Лос Чонерос». Президент Эквадора Гильермо Лассо отменять выборы не стал, отметив: голосование надо проводить «ради укрепления демократии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, которого убили на предвыборном митинге

Фото: Karen Toro, Reuters Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, которого убили на предвыборном митинге

Фото: Karen Toro, Reuters

Убийство Фернандо Вильявисенсьо произошло 9 августа по завершении митинга в Кито. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как окруженный охраной и своими сторонниками политик идет к машине и садится в нее. Затем звучат выстрелы. Три пули попали политику в голову.

По сообщению очевидцев, всего было произведено около 30 или 40 выстрелов. Нападавший также бросил в толпу гранату, но она не взорвалась. Кроме того, как сообщили местные СМИ, через полтора часа после убийства полиция произвела в том же районе управляемый подрыв некоего подозрительного предмета.

В ходе нападения также пострадали девять человек, в том числе двое полицейских и кандидат в члены Национальной ассамблеи. Убийца политика скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией. Также сообщалось о задержании шести человек. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сторонник Фернандо Вильявисенсьо, получивший ранения в ходе нападения Фото: API / AP Люди бегут в укрытие после нападения Фото: API / AP Следующая фотография 1 / 2 Сторонник Фернандо Вильявисенсьо, получивший ранения в ходе нападения Фото: API / AP Люди бегут в укрытие после нападения Фото: API / AP

Президент Гильермо Лассо объявил о трехдневном национальном трауре и о введении режима чрезвычайного положения, который продлится 60 дней. «Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны, свободные и демократические выборы»,— заявил он. В частности, военные будут присутствовать на избирательных участках.

«Столкнувшись с потерей патриота и борца, мы едины: выборы не должны быть приостановлены. Наоборот, их надо проводить ради укрепления демократии»,— добавил президент Лассо. Глава национального избирательного совета страны Диана Атамаинт подтвердила, что дата выборов, запланированных на 20 августа, останется неизменной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Автомобиль, в котором был застрелен кандидат в президенты Эквадора Фото: Juan Diego Montenegro / AP Следователи осматривают место происшествия Фото: Juan Diego Montenegro / AP Фото: Reuters / Karen Toro Фото: Reuters / Karen Toro Следующая фотография 1 / 4 Автомобиль, в котором был застрелен кандидат в президенты Эквадора Фото: Juan Diego Montenegro / AP Следователи осматривают место происшествия Фото: Juan Diego Montenegro / AP Фото: Reuters / Karen Toro Фото: Reuters / Karen Toro

Тем временем пять из семи кандидатов в президенты Эквадора уже заявили о приостановке своих предвыборных кампаний. По данным соцопросов, Фернандо Вильявисенсьо мог рассчитывать на 6,8–8,72% голосов (четвертое-пятое место из восьми кандидатов). Фаворит гонки (от 26% до 42%, согласно разным опросам) — соратница левого экс-президента Рафаэля Корреа (2007–2017 годы) Луиза Гонсалес. Насчет того, кто выходит с ней во второй тур, единства среди социологов нет.

Фернандо Вильявисенсьо — в прошлом профсоюзный лидер в нефтяной компании Petroecuador, а позднее — журналист, который среди прочего расследовал схемы при заключении нефтяных контрактов. В политику он пришел в 2013 году. В центре внимания для Фернандо Вильявисенсьо, придерживавшегося правых взглядов, всегда была проблема коррупции. Особенно активно он занимался этой темой в бытность президентом Рафаэля Корреа. И даже был приговорен к 18 месяцам тюрьмы по статье о клевете на него. «Эквадор превратился в несостоявшееся государство»,— заявил между тем, комментируя убийство политика, Рафаэль Корреа, выразив соболезнования семьям погибшего и раненых.

Свою предвыборную кампанию Фернандо Вильявисенсьо построил на обещаниях бороться с коррупцией и организованной преступностью. И это не случайно: Эквадор оказался полем битвы между конкурирующими наркобандами, и число убийств только в промежутке с 2020 по 2022 год выросло больше чем в два раза. По итогам прошлого года было зафиксировано 25,32 убийства на каждые 100 тыс. жителей — рекорд для этой латиноамериканской страны. Соцопросы свидетельствуют о том, что больше половины эквадорцев уверены: решение проблемы с безопасностью должно быть ключевым приоритетом властей.

За несколько дней до убийства политик рассказал о поступающих ему угрозах со стороны лидера картеля «Лос Чонерос» (происходит из кантона Чоне в провинции Манаби) по прозвищу Фито.

Вначале к одному активисту кампании Фернандо Вильявисенсьо в Манаби пришли «несколько эмиссаров», которые сказали: если оппозиционер будет продолжать упоминать слова «Фито» и «Лос Чонерос», то они его «сломают». «Мое решение состояло в том, чтобы продолжать предвыборную кампанию, и вчера прозвучала еще одна угроза, две угрозы. С телефонного номера, зарегистрированного в Индонезии, с профиля с фотографией Фито»,— рассказывал кандидат.

Дядя политика Гало Валенсия, выступая на месте трагедии, обвинил государство в том, что оно не обеспечило его племяннику достаточный уровень безопасности. Он рассказал, что вначале принял выстрелы за взрывы фейерверков, запущенных сторонниками оппозиционера. «А потом мы увидели, что люди падают, кровь, раненые… — заявил он.— То, что мы увидели, было похоже на фильм ужасов. Смерть моего родственника. У меня нет слов о том, что происходит в стране. Они просто убили демократию. С каким уровнем незащищенности мы живем, если человека, который боролся более 20 лет, у которого больше всего шансов победить на выборах, заставляют замолчать. Разве это способ победить на выборах?»

Первыми на произошедшее из внешних игроков отреагировали США и Мексика. «Правительство США решительно осуждает эту атаку и предлагает срочную помощь в расследовании»,— говорится в заявлении американского посла Майкла Фитцпатрика, опубликованном на странице посольства США в Эквадоре в социальной сети X (бывшая Twitter). «Выражаем свою солидарность с правительством и народом Эквадора. Осуждаем любые акты насилия, нарушающие волю эквадорского народа, и надеемся, что мир в ходе демократического избирательного процесса в братской стране будет восстановлен»,— написал в этой же соцсети мексиканский МИД. Отметим, что эта страна так же переживает серьезнейший кризис в сфере безопасности, а знаменитый мексиканский наркокартель «Синалоа» — это ближайшие союзники эквадорской «Лос Чонерос».

Павел Тарасенко