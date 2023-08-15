Приморье вводит режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с паводком. Это, по его словам, позволит увеличить меры поддержки населения. Губернатор отметил, что «размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться».

Господин Кожемяко спросил о возможности введения режима ЧС директора департамента оперативного управления МЧС РФ Анатолия Елизарова, который прибыл в регион по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова. «Критерии введения краевого ЧС на сегодняшний день, по нашим расчетам, имеются. Поэтому мы хотим ввести краевую ЧС с тем, чтобы уже на месте отрегулировать и в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой»,— сказал губернатор на встрече. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

Глава региона спросил у господина Елизарова, как он относится к необходимости введения ЧС краевого масштаба, чтобы у региона были «возможности более полного использования краевого бюджета», чтобы улучшить помощь жителям и получить федеральную помощь при необходимости. Господин Елизаров поддержал это решение.

Тайфун «Ханун» принес в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Режим ЧС введен в девяти муниципалитетах края. По данным на утро 14 августа, было затоплено 4,6 тыс. домов, 32 населенных пункта остаются отрезанными, переливы зафиксированы на 58 участках дорог. Эвакуированы больше 2,5 тыс. человек.

О последствиях — в материале «Ъ» «"Ханун" наследил в Приморье».

Леонид Уварчев