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Коммерсантъ FM
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Число погибших при взрыве возле Махачкалы возросло до 6, пострадавших — до 35

Шесть человек погибли и 35 пострадали при взрыве на автомобильной заправке на выезде из Дагестана, сообщил Дагестанский центр медицины катастроф «Интерфаксу». Региональный минздрав ранее сообщал о пяти погибших и 15 пострадавших. Среди погибших — один ребенок.

Взрыв произошел поздно вечером 14 августа на выезде из Махачкалы на территории Кумторкалинского района. Причина неизвестна. Мэрия Махачкалы призвала срочно сдать кровь в Новолакской больнице. В микрорайоне прекращено газоснабжение «во избежание возгорания», говорится в сообщении мэрии. В двух населенных пунктах недалеко от места происшествия аварийно отключилось электроснабжение.

Пресс-секретарь регионального управления МВД Гаяна Гариева сообщила в личном Telegram-канале, что, по предварительной информации, взорвались две из восьми цистерн и есть риск повторных возгораний. По словам госпожи Гариевой, на месте происшествия с трудом удается удерживать людей от попытки попасть на территорию.

Леонид Уварчев

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