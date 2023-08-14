Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 23:41

Число погибших при взрыве в Дагестане возросло до 5, пострадавших — до 15

Есть обновление. Число погибших при взрыве возле Махачкалы возросло до 6, пострадавших — до 35

Читать далее

При взрыве на автомобильной заправке в Дагестане погибли пять человек, в том числе ребенок. Ранее сообщалось о трех погибших. Пострадали не меньше 15 человек. На месте возгорания возможны повторные взрывы. Мэрия Махачкалы призвала срочно сдать кровь в Новолакской больнице.

Обновленные данные Дагестанского центра медицины катастроф по погибшим привел глава региона Сергей Меликов в Telegram. На месте происшествия находятся госсекретарь Дагестана, начальник главного управления МЧС по республике и министр здравоохранения, работают спасатели, медики, задействована спецтехника. Господин Меликов попросил не распространять недостоверную информацию.

Минздрав Дагестана изначально сообщил в Telegram, что пострадали 20 человек, но позднее скорректировал число до 15. Всех пострадавших эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник.

Изначально сообщалось, что взрыв произошел в Махачкале. Мэрия позднее уточнила, что это произошло на территории Кумторкалинского района, который граничит с городом. В микрорайоне прекращено газоснабжение «во избежание возгорания», говорится в сообщении мэрии в Telegram. Полиция и сотрудники администрации отводят людей от места происшествия.

Пресс-секретарь регионального управления МВД Гаяна Гариева сообщила в личном Telegram-канале, что, по предварительной информации, взорвались две из восьми цистерн. «Есть большой риск повторных возгораний. <...> Риск очень высок»,— говорится в сообщении. Госпожа Гариева публикует в канале фотографии пострадавших детей и просит помощи в поиске близких. По ее словам, на месте происшествия с трудом удается удерживать людей от попытки попасть на территорию.

Взрыв произошел поздно вечером 14 августа на выезде из Махачкалы. Причина неизвестна. В двух населенных пунктах недалеко от места происшествия аварийно отключилось электроснабжение.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...