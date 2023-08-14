Число погибших при взрыве в Дагестане возросло до 5, пострадавших — до 15

При взрыве на автомобильной заправке в Дагестане погибли пять человек, в том числе ребенок. Ранее сообщалось о трех погибших. Пострадали не меньше 15 человек. На месте возгорания возможны повторные взрывы. Мэрия Махачкалы призвала срочно сдать кровь в Новолакской больнице.

Обновленные данные Дагестанского центра медицины катастроф по погибшим привел глава региона Сергей Меликов в Telegram. На месте происшествия находятся госсекретарь Дагестана, начальник главного управления МЧС по республике и министр здравоохранения, работают спасатели, медики, задействована спецтехника. Господин Меликов попросил не распространять недостоверную информацию.

Минздрав Дагестана изначально сообщил в Telegram, что пострадали 20 человек, но позднее скорректировал число до 15. Всех пострадавших эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник.

Изначально сообщалось, что взрыв произошел в Махачкале. Мэрия позднее уточнила, что это произошло на территории Кумторкалинского района, который граничит с городом. В микрорайоне прекращено газоснабжение «во избежание возгорания», говорится в сообщении мэрии в Telegram. Полиция и сотрудники администрации отводят людей от места происшествия.

Пресс-секретарь регионального управления МВД Гаяна Гариева сообщила в личном Telegram-канале, что, по предварительной информации, взорвались две из восьми цистерн. «Есть большой риск повторных возгораний. <...> Риск очень высок»,— говорится в сообщении. Госпожа Гариева публикует в канале фотографии пострадавших детей и просит помощи в поиске близких. По ее словам, на месте происшествия с трудом удается удерживать людей от попытки попасть на территорию.

Взрыв произошел поздно вечером 14 августа на выезде из Махачкалы. Причина неизвестна. В двух населенных пунктах недалеко от места происшествия аварийно отключилось электроснабжение.

Леонид Уварчев