Защита просит не насиловать

Как стало известно “Ъ”, Адвокатская палата Москвы обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину в связи с избиением защитника Алексея Журавлева, защищающего одного из обвиняемых по уголовному делу о массовых изнасилованиях осужденных и подследственных в тюремной больнице УФСИН по Саратовской области. Сам пострадавший связывает нападение с позицией клиента, пошедшего на сотрудничество со следствием и заявившего на допросе, что издеваться над сокамерниками его заставили сотрудники тюремного ведомства. Адвокаты просят расследовать происшедшее как нападение в связи с профессиональной деятельностью потерпевшего.

Как рассказал “Ъ” адвокат Алексей Журавлев, нападение на него было совершено в московском районе Некрасовка. Вечером на улице его догнали пятеро молодых людей славянской внешности и начали беспричинно избивать руками и ногами. Уже лежавшему на асфальте господину Журавлеву один из нападавших сообщил, что ему досталось за подзащитных, которых «надо давить».

Разбираться с инцидентом, по словам адвоката Журавлева, взялась полиция, но уголовное дело так и не возбудила. Сам адвокат полагает, что речь идет не только о его безопасности, но и подзащитного — Виктора Шеянова.

Строитель из Саратова Шеянов, по словам его представителя, получил восьмилетний срок за драку со смертельным исходом, а попав в колонию, вступил в конфликт с ее «авторитетами». Администрация колонии решила спрятать его от мести в туберкулезной больнице №1 саратовского УФСИН, хотя медицинских показаний для этого и не было. Еще через несколько лет в ОТБ-1 разразился беспрецедентный для всей российской пенитенциарной системы скандал, связанный с массовыми изнасилованиями персоналом заведения своих пациентов из числа подследственных и осужденных. Как следовало из видеоматериалов, полученных и распространенных правозащитниками, над больными издевалась организованная группа санитаров, набранных из тех же заключенных. Они сначала избивали вновь прибывших, а затем требовали от них плату за прекращение пыток и сохранение, как сказано в материалах уголовного дела, «половой неприкосновеннности». В случае неповиновения санитары насиловали пациентов, «подавляя их волю к сопротивлению и шантажируя этим фактом».

Преступную группу больничных насильников разоблачили осенью 2021 года. Тогда управление СКР по Саратовской области возбудило несколько уголовных дел о групповых насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийством (п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), касающихся уже бездействия по этому поводу руководства больницы и областного управления ФСИН. Из-за большого общественного резонанса, которым сопровождался скандал, все эти уголовные дела были переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР, а тогдашний директор ФСИН России Александр Калашников был отправлен в отставку.

Обвиняемыми в массовых изнасилованиях стали бывший завхоз ОТБ-1 Виктор Шеянов, осужденный за убийство санитар Сергей Ананьев, которому следствие отводит роль лидера группы, медбратья Сергей Линкевич и Виталий Янин, ранее получившие сроки за покушения на убийства, и еще несколько сотрудников младшего медперсонала. Организацию же групповых насильственных действий инкриминировали бывшему начальнику тюремной больницы Павлу Гаценко и его заместителю по безопасности Сергею Мальцеву.

По данным адвоката Журавлева, его клиент до недавнего времени молчал на допросах либо намеренно искажал свои показания «по причине паталогического страха» за жизнь и здоровье себя самого и членов своей семьи. Такой же тактики по тем же причинам придерживались и остальные обвиняемые, включая бывших руководителей больницы. Подследственные, содержащиеся в СИЗО №1 Саратова и столичном СИЗО «Матросская Тишина», по данным защиты, опасались в первую очередь оказаться в той же ОТБ-1. Однако сейчас большинство фигурантов согласились на сотрудничество с ГСУ СКР. По данным “Ъ”, активно дают показания уже несколько бывших санитаров, а бывшие завхоз Шеянов и начальник ОТБ-1 Гаценко даже попытались заключить досудебные соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой, которая, впрочем, им отказала.

По последней версии санитаров, большинство изнасилований в больнице совершалось ими не с целью вымогательства, а по заказу сотрудников УФСИН, добивавшихся таким образом от жертв признания вины в «своих» или «чужих» преступлениях.

По словам завхоза Шеянова, его вынудили вступить в ряды больничных «активистов», угрожая в противном случае самого сделать жертвой группового изнасилования.

Стоит отметить, что Виктор Шеянов опасается сегодня не только сотрудников УФСИН. Самые серьезные угрозы бывший завхоз получил после того, как выступил свидетелем обвинения по делу саратовского криминального авторитета Бесика Квинихидзе (Бесо Руставский), приговоренного в итоге за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) к восьмилетнему сроку.

Защита Виктора Шеянова обратилась в ГСУ СКР с ходатайством о предоставлении подследственному и его родственникам госзащиты, однако ей было отказано.

После инцидента в Некрасовке защитника поддержала Адвокатская палата Москвы. Как пояснил “Ъ” разбиравшийся в происшедшем член совета палаты Евгений Бобков, АП признала обоснованной жалобу Алексея Журавлева и обратилась по этому поводу к руководителям трех правоохранительных ведомств. Председателя СКР Александра Бастрыкина палата просит рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с насильственным воспрепятствованием профессиональной деятельности защитника (ст. 296 УК РФ), а также обеспечить госзащиту пострадавшему, главу МВД Владимира Колокольцева — проверить действия его подчиненных, не организовавших розыск нападавших, а генпрокурора России Игоря Краснова — взять под контроль исполнение этих запросов.

Сергей Машкин