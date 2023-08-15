«Развитию» стало тесно

Крупнейшая по объемам текущего строительства в Черноземье воронежская группа компаний «Развитие» экс-депутата облдумы Сергея Гончарова планирует начать работу в других регионах РФ. Связанная с ней ГК «Возрождение» в июне купила участок в Липецке, она же и одно из юрлиц «Развития» участвовали в торгах на 0,5га в Москве. В Воронеже ГК может расти «только качественно, но не количественно», объясняют в «Развитии» и говорят, что рассматривают несколько регионов. Рабочую силу и стройматериалы девелопер планирует брать непосредственно на местах. Участники рынка согласны, что амбициозным застройщикам масштабироваться в Воронеже сложно, и напоминают о необходимости подбора грамотных управленцев на местах.



Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торги финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» по продаже 0,5га на улице Игоря Нетто рядом со стадионом футбольного клуба «Спартак» в Москве заявились воронежские ООО специализированный застройщик группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова и связанное с ней ООО ГК «Возрождение». Никто из них не стал победителем, следует из опубликованного в конце прошлой недели протокола о результатах аукциона.

Начальная цена участка составила 75,6млн руб. Помимо «Развития» на торги заявились три московские компании и два индивидуальных предпринимателя (их ИНН не раскрывается). Победителем стало ООО «Лун-инвест», готовое заплатить за лот 151,6млн руб. Предложения других участников не опубликованы.

В конце июня «Возрождение» с другого аукциона «Дома.РФ» выкупило 0,4га с объектом незавершенного строительства в Липецке. Компания заплатила 26,5млн руб. при начальных 12,2млн. Сергей Гончаров подтверждал „Ъ“ выход на липецкий рынок.

В «Развитии» свой интерес к другим регионам „Ъ“ объяснили тем, что в Воронеже ГК выросла: «Тут особо расти нам уже некуда, мы можем развиваться только качественно, но не количественно. Поэтому хотим выйти на федеральный уровень». В компании рассказали, что сейчас идет диалог в нескольких регионах, но пока предпочли не раскрывать новые рынки, отметив, что один из проектов может быть анонсирован в течение нескольких месяцев.

«В некоторых городах, например, небольшие объемы строительства, и власти активно привлекают инвесторов»,— отметили в ГК. В том числе в стадии проработки находится липецкий проект: «Участок расположен в хорошем месте, здесь надо строить не просто быстро, но красиво и качественно». При этом в ГК рассчитывают использовать стройматериалы и рабочую силу непосредственно из регионов. «В каждой области много заводов и поставщиков, будем закупать у них, ничего из Воронежа возить не придется. Общее руководство проектами будет здесь»,— добавили в «Развитии».

В компании также отметили, что для каждого нового проекта проводится исследование рынка. «Надо не просто заходить на участок, но и прорабатывать его концепцию. Необходимо понять, что нужно покупателям. Плюс везде разные требования по этажности, архитектуре, плотности застройки и прочим моментам»,— пояснили в ГК.

По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 1августа, «Развитие» является крупнейшим девелопером Черноземья по объему текущего строительства с 575,1тыс. кв. м. По этому показателю ГК занимает 23-е место в РФ. По данным «Дома.РФ», объемы «Развития» равны 526тыс., что дает ей 26-ю строчку в стране.

За часть 2023года ГК ввела 21тыс. кв. м, следует из подсчетов ЕРЗ. Это четвертое место в Воронежской области, шестое в Черноземье и 192-е в России. В прошлом году «Развитие» сдало 90,2тыс. (годом ранее — в 1,6раз меньше, 56,2тыс.), заняв по этому показателю третью строчку в субъекте, четвертую в макрорегионе и 71-ю в стране. По собственным данным, на стадии строительства у «Развития» находится 563тыс. кв. м, а за все время сдано 416тыс. В ГК подсчитали, что обеспечили квартирами более 7тыс. семей.

Глава воронежской строительной ГК «Бик» Дмитрий Большаков напомнил, что емкость местного строительного рынка составляет около 2млн кв. м в год. «Такие планы заявлены властями. При этом на сам Воронеж приходится около 800тыс. кв. м, а весомую долю занимает индивидуальное жилищное строительство. В регионе работает много разноплановых застройщиков, но вряд ли рынок переварит более 2млн, и объемы строительства вряд ли вырастут. Поэтому если у девелоперов есть амбиции строить как можно больше, особо масштабироваться в Воронеже некуда»,— полагает он.

По мнению господина Большакова, ключевым фактором успеха при работе в новых регионах является подбор местных специалистов: «Нужны грамотные управленцы, которые знают местные рынки и специфику. Из другого региона контролировать все процессы сложно, а если концентрироваться только на них, то будут просадки на воронежском рынке».

Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев полагает, что с учетом успеха девелопера в Воронеже, выйти на рынки в других регионах для него будет «не проблематично». «В РФ есть успешные примеры застройщиков, например, “Страны” и “Брусники”по расширению своей географии. Причем вариантов освоения рынков достаточно много. Это как самостоятельный выход, так и интеграция с местными девелопером для обмена опытом и создания совместного проекта, либо привлечения внешних консалтеров по выстраиванию всех бизнес-процессов, с учетом региональных особенностей. Такая географическая диверсификация бизнеса — хороший шаг не только для расширения продаж, но и цепочек снабжения. Основная проблема — приобретение ликвидного участка и формирование концепции застройки под запросы потребителей»,— считает господин Зайцев.

Сегодня среди девелоперов Черноземья уже достаточно много примеров работы в нескольких регионах. Так орловская ГК ОДСК присутствует на рынках Орла и Липецка, воронежский «Инстеп» возводит дома в Курске и Липецке, воронежский «ЖБИ-2» — вышел в Липецк, а воронежский «Выбор» реализует проекты в Подмосковье.

Александр Прытков