«Развитие» по соседству

ГК «Развитие» Сергея Гончарова планирует построить дом на несколько сотен жителей на месте бывшего профучилища — вблизи масштабного проекта Домостроительного комбината на левом берегу Воронежа. Участок компания приобрела у девелопера Антона Евсеева, который «сосредоточился» на других своих проектах. «Развитие» планирует вложить в строительство около 1 млрд руб. Эксперты указывают на удачную локацию участка и допускают, что ДСК и «Развитие» не будут конкурировать друг с другом, если разойдутся в определении предложения для рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Развитие» Фото: ГК «Развитие»

О строительстве жилья на территории бывшего профессионального училища №12 в центре левобережной части Воронежа по улице Серова, 4–6, «Ъ-Черноземье» рассказали в ГК «Развитие». Компания намерена возвести за полтора-два года на участке площадью 4,95 тыс. кв. м «Дом архитектора» на 12–14 этажей. Проект рассчитан примерно на 200 жителей. Для них разработано более 30 типов планировок.

На первом этаже планируются коммерческие и офисные помещения. Сейчас компания ведет переговоры «по открытию новой сети супермаркетов». Также запланировано 74 парковочных места. В ГК отметили, что рядом есть вся необходимая социальная инфраструктура: торговые центры, продуктовые магазины, кафе, поликлиники, детсады и школы, а также «другие повседневные сервисы». В шаговой доступности находятся парки Патриотов и «Алые паруса».

Проект реализует ООО специализированный застройщик «ЛТДМ Развитие». Стоимость строительства в ГК оценили на уровне 1 млрд руб. Площадь дома составит 17,8 тыс. кв. м, в том числе жилая 12,4 тыс. и нежилая 1,9 тыс., следует из проектной декларации. По ее данным, в доме будет 229 квартир площадью от 25,4 до 90,7 кв. м и 34 нежилых помещения площадью от 26,7 до 80,3 кв. м. Также у дома планируется одна спортивная и одна детская площадка, место для сбора мусора.

Часть данных декларации расходится с предоставленной «Ъ-Черноземье» информацией от ГК. Так, разнится число машино-мест: в паркинге предусмотрено 48 мест, на придомовой территории 55, еще десять вне ее. Этажность может составить 13–15. Ввод в эксплуатацию указан в четвертом квартале 2026 года, а выдача ключей — в июле 2027 года. Планируемая стоимость строительства оценивается в 841 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «ЛТДМ Развитие» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2008 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 15 млн руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 1,8 млн руб., чистая прибыль — 30,4 млн. Директором и единственным владельцем является Сергей Гончаров.

В конце 2021 года землю выставил на торги региональный департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Помимо земельного участка продавались расположенные на нем два здания общей площадью 2,7 тыс. кв. м, гараж на 65,3 кв. м и сарай на 62,9 кв. м. Начальная цена лота составила 40,8 млн руб. На торги заявились воронежские девелопер Антон Евсеев и ООО «СК атом строй» Андрея Анисимова и Павла Шереметова. Господин Евсеев был признан победителем с предложением покупки по начальной цене.

Однако воронежское управление Федеральной антимонопольной службы по жалобе ООО «Стройбери» потребовало аннулировать результаты аукциона. В ведомстве отметили, что имущества на официальном сайте торгов извещение о продаже ДИЗО разместил через 33 дня после размещения на сайте электронной торговой площадки. В начале 2022 года департамент исполнил предписание.

Бизнес-партнер Антона Евсеева Илья Анохин рассказал «Ъ-Черноземье», что решение об аннулировании результатов было успешно оспорено в трех инстанциях и земельный участок остался у девелопера. «Однако мы решили не распыляться на нескольких проектах и сосредоточились на своих основных. Поэтому земля была продана "Развитию"»,— пояснил господин Анохин.

Сумму сделки стороны не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну.

Дом «Развития» будет соседствовать с жилкомплексом «Ленинградский квартал», который возводит крупнейший застройщик Воронежа «Домостроительный комбинат». У ДСК масштабные планы по сносу ветхих домов на Ленинградской улице и строительству на их месте нового жилья. Участок под «Домом архитектора» находится на территории квартала, ограниченного улицами Ленинградской, Брусилова, Серова и Ленинским проспектом. Здесь на 3,1 га ДСК планирует пять многоэтажек, часть из которых уже сдана.

Руководитель направления в агентстве «Этажи-Воронеж» Александр Лыков назвал площадку, приобретенную «Развитием», «одной из самых привлекательных в городе». «Продажи в соседнем "Ленинградском квартале" идут очень хорошо. Очевидно, и этот объект будет пользоваться популярностью. А если "Развитие" решит предлагать квартиры в своем доме в черновой отделке, они с ДСК еще и не будут конкурировать. Если же компания господина Гончарова предложит жилье в чистовой отделке, то спад продаж у ДСК может быть. Дело в том, что стоимость квадратного метра у "Развития" обычно ниже»,— заметил господин Лыков.

Александр Прытков