Политех заряжают жильем

Группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова намерена вложить 4,5 млрд руб. в строительство арт-квартала «Зарядье» на 1,1 тыс. квартир рядом с одним из корпусов Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) в Коминтерновском районе Воронежа. В проекте предусмотрены восемь секций на 14–24 этажа, 615 машино-мест и «приватный парк со сложной ландшафтной концепцией». Сдать объект планируется к концу 2028 года. Эксперты считают, что даже соседство с промышленными предприятиями «не помешает продажам» квартала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГК «Развитие» Фото: ГК «Развитие» Фото: ГК «Развитие» Фото: ГК «Развитие» Следующая фотография 1 / 4 Фото: ГК «Развитие» Фото: ГК «Развитие» Фото: ГК «Развитие» Фото: ГК «Развитие»

О строительстве арт-квартала «Зарядье» на улице Электросигнальной рядом с одним из корпусов ВГТУ (имеет статус опорного вуза в Воронеже) «Ъ» рассказали в ГК «Развитие». Будущий дом непосредственно соседствует с подстанцией скорой помощи и корпусом онкодиспансера.

Работы идут на 2,5 га, которые принадлежат застройщику. ГК планирует возвести здесь восемь секций переменной этажности от 14 до 24 этажей на 1,1 тыс. квартир. Общая площадь застройки составит 1,2 га. На первых этажах запланированы торговые и офисные помещения общей площадью 2,8 тыс. кв. м. Предусмотрено 615 машино-мест: 309 в подземном паркинге, 226 на придомовой территории для жителей, а также еще 80 вне ее, для гостей.

Внутри «Зарядья» запланирован «приватный парк» для жителей. «Пространство будет разделено на функциональные зоны: детские площадки, игровые для подростков, зоны отдыха и комьюнити, воркаут-площадка, поле для мини-гольфа. Здесь будет воплощена сложная ландшафтная концепция с сочетанием нескольких видов натуральных материалов и особой селекции растений»,— рассказали в ГК. Другая социальная инфраструктура не запланирована. По данным «Развития», в пределах 1 км расположены пять детсадов и две школы, в пределах 1,5 км — еще пять школ, четыре детсада, две взрослые и одна детская поликлиника. Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд руб. Застройщиком выступает ООО СЗ «Развитие арт деко». Сдать ЖК планируется в конце 2028 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО специализированный застройщик «Развитие арт деко» зарегистрировано в Воронежской области в мае 2007 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка не раскрывается, чистая прибыль в 2022 году составила 28,8 млн руб. Годом ранее при неизвестной выручке прибыль равнялась 1 тыс. руб. Гендиректор — Лилия Разинкова, единственный владелец — Сергей Гончаров.

Сейчас это единственный строящийся компанией ЖК, следует из Единой информационной системы жилищного строительства. В прошлом году «Развитие арт деко» сдало жилой дом «Кислород» в микрорайоне Чижовка.

По данным проектной декларации, общая площадь дома в «Зарядье» составляет 83 тыс. кв. м, из них жилых помещений — 53,8 тыс. кв. м. В ЖК запланированы преимущественно одно- и двухкомнатные квартиры, есть и трехкомнатные, а также двухэтажные. Их площадь составляет от 19,06 до 115,94 кв. м. Площадь нежилых помещений варьируется от 2,13 до 335,92 кв. м. Информации о проектном финансировании пока нет.

Всего у 12 компаний «Развития» в стройке 22 дома общей площадью около 575 тыс. кв. м. Это крупнейший показатель в Черноземье. По объему ввода жилья на 1 июля ГК занимает четвертое место с 21 тыс. кв. м, следует из данных Единого ресурса застройщиков. В прошлом году «Развитие» сдало 90,2 тыс., став третьей в Воронежской области и четвертой в Черноземье.

Руководитель направления новостроек в воронежском представительстве агентства «Этажи» Александр Лыков отмечает удачно выбранное место для проекта: «ЖК с новой архитектурой строится в старом районе. Люди тут хотят улучшить жилищные условия, но не собираются никуда переезжать, поэтому квартиры будут пользоваться спросом». По мнению эксперта, соседство с промышленными предприятиями не помешает продажам, так как промплощадки в городе в принципе активно застраиваются. «Локация очень привлекательная и конкурентная, в будущем здесь стоит ожидать и проектов от других застройщиков»,— добавил господин Лыков.

Александр Прытков