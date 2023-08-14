Мантуров анонсировал поставки МС-21 до конца 2024 года

Поставки заказчикам российского пассажирского лайнера МС-21 должны начаться до конца 2024 года, сообщил вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров. В сентябре 2022-го он говорил, что коммерческие поставки самолета начнутся с 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолеты МС-21-300 и МС-21-310

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Самолеты МС-21-300 и МС-21-310

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«До конца следующего года мы должны завершить программу импортозамещения с испытаниями и также начать поставки (МС-21.— "Ъ") для наших коммерческих эксплуатантов»,— заявил министр в студии «Звезды» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023».

МС-21 — самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также альтернативы Airbus А320, Boeing 737 и другим.

В июле министр финансов Антон Силуанов заявил ТАСС, что МС-21 «не хуже лучших западных аналогов». В этом месяце гендиректор ПАО «Яковлев» (разработчик семейства МС-21) Андрей Богинский сообщил, что в 2024 году предполагается поставить в авиакомпании первые шесть самолетов МС-21. К 2027-му, по его словам, предполагается довести объем производства до 36 самолетов в год.

Стоимость самолета с поставкой в 2028–2030 годах для конкурентов «Аэрофлота» оценивается в 4,3–4,6 млрд руб., что дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing. «Аэрофлот» получит самолет по цене 3,2 млрд руб.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «МС-21 взлетел в цене».

Мария Федотова