В 2024 году российские авиакомпании получат шесть МС-21 с пермскими двигателями

В следующем году российские авиакомпании получат самолеты с пермскими двигателями ПД-14. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский. «В 2024 году мы должны поставить в авиакомпании первые шесть самолетов МС-21. В нашем понимании это конец 2024-го — начало 2025 года... Далее ежегодно будем увеличивать объем, чтобы к 2027 году довести объем производства до 36 самолетов в год. Далее у нас есть амбициозные планы постепенно выйти на количество в 72 самолета»,— рассказал господин Богинский.

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Как сообщал «Ъ», в июне 2023 года стало известно, что государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предложила ряду авиакомпаний взять в лизинг лайнер МС-21 по цене 4,3–4,6 млрд руб. в зависимости от года поставки, сообщает «Ъ». Речь шла о поставках в 2028–2030 годах. При этом «Аэрофлоту» воздушные суда этого типа в количестве 18 единиц будут поставляться по цене 3,2 млрд руб. в 2023–2026 годах. В конце 2021 года ГТЛК предлагала МС-21 с американскими двигателями PW 1400G по цене 4,71–4,99 млрд руб. Собеседники «Ъ» в компаниях, которые не входят в группу «Аэрофлот», полагают, что в итоге для них цена за единицу МС-21 составит более 5 млрд руб. хотя бы потому, что цена российского двигателя ПД-14 не может быть ниже, чем у серийно выпускаемых в США Pratt & Whitney.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Модификация МС-21-310 прошла сертификацию в 2022 году.

ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Разработан пермским АО «ОДК-Авиадвигатель», также входящим в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха».