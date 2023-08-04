Экспорту добавляют гибкости

Правительство подготовило нормативную базу для запуска механизма тарифных преференций с целью наращивания поставок зерна, удобрений и сырья в дружественные страны — в Госдуму внесен законопроект, наделяющий Белый дом соответствующими полномочиями. Правительство сможет временно вводить пониженные ставки для вывоза определенных товаров в те или иные страны (либо происходящих из отдельных регионов). В бизнес-сообществе полагают, что это позволит поддержать экспортеров, но меры актуальны не для всех — требуются еще и прозрачный механизм распределения преференций, а также поддержка в части подорожавшей транспортировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал запуск «гибкого инструмента тарифных преференций» для поставок в дружественные страны

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава правительства Михаил Мишустин анонсировал запуск «гибкого инструмента тарифных преференций» для поставок в дружественные страны

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительство в четверг одобрило и внесло в Госдуму законопроект о предоставлении себе дополнительных полномочий по настройке экспортного регулирования. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, это необходимо для запуска «гибкого инструмента тарифных преференций» для стимулирования поставок зерна, удобрений и сырья в дружественные страны.

Проект вносит изменения в закон «О таможенном тарифе». Согласно нему, по поручению президента правительство может снижать ставки экспортных пошлин на срок до полугода при вывозе товаров в дружественные страны и в государства, с которыми «интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество». В качестве примера глава правительства привел страны Африки.

Второй предлагаемый механизм — установление на срок до одного года тарифных квот на вывоз, предусматривающих пониженную или нулевую ставку пошлины при вывозе определенного количества товаров. Это названо мерой поддержки производителей в отдельных регионах, а именно территорий, в отношении которых действуют санкции (например, Крым) либо географическое положение которых, по словам премьера, «требует особого подхода» в силу удаленности от рынков сбыта или центров по хранению и переработке продукции. В последнем случае речь идет о регионах, в которых вынужденные изменения в логистике привели к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин не ожидает применения этой меры к вывозу зерна в обозримом будущем. По его словам, существующий дисконт цены российской пшеницы к европейским конкурентам создает преимущества для покупателей и позволяет им и так экономить на закупках базовой сельхозпродукции. Обнуление пошлины в этой ситуации, полагает он, приведет только к росту дисконта и снижению доходов государства и отечественных сельхозпроизводителей.

По словам вице-президента «Опоры России» Николая Дунаева, предложен «хороший механизм, который не нарушает общий режим и создает окно возможностей для того, чтобы российские экспортеры могли прийти на тот или иной рынок». С учетом необходимости перестройки технологических процессов у покупателей, которые приобретают товары у новых для них поставщиков, необходим дисконт, который и обеспечивает снижение или обнуление пошлин. Например, рассказывает эксперт, у африканских стран огромная потребность в нефтепродуктах. Также, по его словам, надо «дать возможность некоторым регионам побороться» за Филиппины, Индонезию, Вьетнам и Мьянму. Это позволит сделать более выгодными поставки для удаленных от экспортных портов регионов.

Член генсовета «Деловой России» Артем Лылык полагает, что снижение экспортных пошлин может поддержать поставщиков, но нельзя обойтись только этой мерой — основной статьей расходов сейчас является логистика, поскольку с прошлого года стоимость транспортировки товаров по некоторым направлениям выросла в два-три раза. По его мнению, для увеличения экспорта нужно, например, рассмотреть возможность увеличения субсидирования перевозок грузов из России за рубеж. Кроме того, подчеркивает Николай Дунаев, для нормальной работы предложенного механизма обязательно должен быть создан механизм прозрачного обсуждения с экспертами и бизнесом стран-покупателей перечня регионов и групп товаров, на которые будут распространяться преференции, например на базе координационного совета по экспорту при РЭЦ и с применением экспортного стандарта 2.0 в регионах.

Евгения Крючкова, Анатолий Костырев