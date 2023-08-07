Искусственный интеллект сменил майнеров

В январе—июне продажи видеокарт в РФ выросли на 50% в штуках, в то время как средняя цена устройства снизилась на 36% год к году и в денежном выражении рынок незначительно снизился. Снижение стоимости техники произошло из-за появления на рынке новых недорогих китайских брендов и снижения спроса на высокопроизводительные карты со стороны майнеров, считают дистрибуторы и ритейлеры. В натуральном выражении продажи растут за счет других направлений бизнеса, где развиваются и внедряются технологии искусственного интеллекта, уточняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бизнес-аналитик ГК «F+ tech | Марвел» Артур Махлаюк рассказал “Ъ”, что продажи видеокарт в России за первое полугодие в натуральном выражении выросли на 50% год к году, до 543,5 тыс. штук. До июля 2022 года в месяц в РФ продавалось примерно 60 тыс. устройств, сейчас — 90–100 тыс.

При этом в деньгах продажи снизились на 1,65%, до 17,8 млрд руб. Господин Махлаюк пояснил, что на рынке выросло число видеокарт более низкой стоимости, из-за чего средняя цена устройства за год упала с 50 тыс. до 32 тыс. руб.

По данным ГК «F+ tech | Марвел», наибольший рост продаж за год показали китайские бренды Asrock (на 93%), Zotac (на 59%) и Inno3d (на 50%), а также американские PNY (на 44%), Nvidia (на 17%) и Powercolor (на 14%). В число лидеров российского рынка по количеству проданных видеокарт в первом полугодии вошли Palit (22,7%), Gygabite (23,5%), MSI (19%), KFA2 (7,5%), Asus (6,5%), Sapphire (4,5%).

На среднюю стоимость видеокарт повлияло снижение интереса к высокопроизводительному оборудованию для майнинга, считает Артур Махлаюк: «При низком курсе криптовалюты затраты на ее добычу перекрывают прибыль». Падение спроса на криптовалюту началось еще в 2021 году. Тогда майнеры даже стали распродавать свои видеокарты на классифайдах, из-за чего в соцсети «ВКонтакте» количество предложений по устройствам от Nvidia выросло на 27% (см. “Ъ” от 11 июня 2021 года). Через год стоимость видеокарт упала на 40–50%, тогда эксперты это связывали с переводом платформы Ethereum на систему без видеокарт (см. “Ъ” от 29 ноября 2022 года).

В «Ситилинк» подтвердили, что стоимость видеокарт в рознице снизилась до 30 тыс. руб., также связав это с «прекращением майнингового ажиотажа». По данным «М.Видео-Эльдорадо», за последний год в сети средний чек на видеокарты упал до 25 тыс. руб.

Продажи видеокарт на мировом рынке в первом квартале 2023 года вообще упали на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицин. По его словам, на ситуацию повлияло общее сокращение рынка компьютеров, снижение доходов населения и отложенный спрос: «Потребители ждут новых моделей видеокарт, которые не появятся до третьего квартала, в последующих кварталах может начаться рост спроса».

Господин Делицин отметил, что рост в РФ связан с оптовыми продажами видеокарт предыдущих моделей для коммерческих целей. В «М.Видео-Эльдорадо» увеличение продаж в штуках объясняют интересом потребителей к геймингу и развитием решений в области искусственного интеллекта со стороны бизнеса.

В РФ активно развивается направление искусственного интеллекта, которое влияет на продажи видеокарт, подтверждает директор технической поддержки NtechLab (разработчик систем для распознавания лиц на основе ИИ) Никита Филиппов. Вместе с тем, уточняет он, многие компании закупают видеокарты про запас, так как до сих пор не до конца понятны геополитическая ситуация и перспективы наличия этих устройств на российском рынке.

По оценке господина Филиппова, до конца года спрос на видеокарты незначительно упадет, так как компании заполнят склады, однако при дальнейшем развитии рынка ИИ снова восстановится. Этому, добавляет эксперт, могут способствовать меры господдержки, которые анонсировало правительство. В июле президент поручил разработать меры поддержки отечественных разработок на основе ИИ. В их числе, в частности, выделение госфинансирования исследовательским центрам ИИ в 2024–2026 годах, а также запуск экспериментальных правовых режимов.

Тимофей Корнев