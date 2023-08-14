Падение с перерывом на заседание

Неожиданное решение Банка России провести внеплановое заседание совета директоров по ключевой ставке поддержало курс рубля. По итогам понедельника биржевой курс доллара, поднимавшийся до 101,75 руб./$, закрылся на отметке 97,66 руб./$. Аналитики не исключают повышения ключевой ставки на 100–350 базисных пунктов. Этот шаг положительно скажется на курсе рубля, но на фоне дефицита валюты на рынке может быть недостаточным для разворота курса, что потребует других мер поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Игра на повышение американской валюты в начале дня в понедельник, 14 августа, была эффектной, но быстротечной. Уже с началом основной сессии курс доллара торговался выше уровня 100 руб./$, а к 13:40 достиг отметки 101,75 руб./$, превысив на 2,3 руб. закрытие предыдущего дня.

Ситуация кардинально изменилась после того, как ЦБ объявил о решении провести во вторник внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Активизировались продажи американской валюты.

По итогам дня курс доллара закрылся на отметке 97,66 руб./$, потеряв за день 1,77 руб. Суммарный объем торгов превысил 157 млрд руб., второй по величине результат в этом году.

Решение Банка России провести внеплановое заседание оказалось для рынка полной неожиданностью, так как еще на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял о том, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности.

Судя по всему, Банку России «помогли» увидеть эти риски. В понедельник помощник президента РФ Максим Орешкин в качестве основной причины слабости рубля и ускорения инфляции назвал мягкую денежно-кредитную политику (ДКП) регулятора, а депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля и его последствия.

Участники рынка также сомневались в заявленной стабильности. «Курс выше 100 руб./$ — это кризис, если не для финансовой системы, то для финансов граждан»,— заявил источник “Ъ” на валютном рынке. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, быстрое ослабление рубля повышает девальвационные и инфляционные ожидания, подрывает доверие к национальной валюте, что создает риски для финансовой стабильности.

В сложившихся условиях опрошенные аналитики не исключают того, что во вторник ЦБ повысит ключевую ставку на 100–350 базисных пунктов (б. п.), до 9,5–12%. «ЦБ поднимет ставку на 200 б. п., но не исключаем и более решительного шага с учетом лага ДКП»,— отмечает экономист по России и СНГ+ «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт. «Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли»,— отмечает Михаил Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Однако повышение ключевой ставки менее оперативный инструмент для стабилизации рубля: он проявит свою эффективность в течение полугода и за эти месяцы адаптации трансмиссионного механизма рубль может ослабнуть более значительно, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев обращает внимание, что экономика продолжила продуцировать профицит внешней торговли, но основная часть этого профицита получена в рублях. По данным ЦБ, по итогам июня доля рубля в экспорте составила максимальные 42,4%, что на 10 п. п. выше показателя годом ранее. «С одной стороны, имеем более удобные расчеты в локальных валютах, но с другой стороны — любой вид оттока валютной ликвидности (повышенный импорт, выход капитала и т. д.) изымает накопленные ранее остатки»,— отмечает Евгений Кошелев

В связи с этим участники рынка не исключают того, что для поддержания курса рубля ЦБ может принять и другие меры поддержки. Владимир Евстифеев к ним относит возвращение требований по обязательной продаже части валютной выручки, введение ограничений на отток капитала и прямые валютные интервенции. Вдобавок к этому власти могут нарастить продажи юаней из резервов. «Возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортеров повысит предложение валюты на российском рынке. Усиление ограничений на отток капитала снизит спрос на валюту для вывода капитала за рубеж»,— поясняет Михаил Васильев.

Виталий Гайдаев