Банановые плантации разрослись в Казахстане

В Казахстане появились банановые плантации. Выращивать будут специально адаптированный под климатические условия страны сорт. Министерство сельского хозяйства Республики сообщило, что проектом занимается турецкая компания GenGroup. Она построила на юге Казахстана тепличный комплекс площадью больше 5 гектаров. Теплицы оборудованы климат-контролем и системой адаптивного питания. Первый урожай бананов ожидается примерно через шесть-восемь месяцев. В планах казахстанских аграриев расширить комплекс в два раза. Это позволит собирать урожай порядка 1 тыс. тонн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство сельского хозяйства Казахстана Фото: Министерство сельского хозяйства Казахстана

Задача вполне достижимая, считает президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин:

«В свое время бананы и ананасы выращивали под Ленинградом. С точки зрения солнца, Казахстан очень хорош для тепличных хозяйств. Теплица — это, конечно, самое дорогое удовольствие, но без этого нельзя создать необходимую влажность.

Бананы тогда не будут расти, им влажность нужна чуть ли не 100%. В теплице — элементарно, а на улице не так сделаешь. Тем более днем в Казахстане +35, а ночью +10. Климат в течение суток резко континентальный. В теплицах можно вырастить все».

Только в первый этап проекта обошелся в $4 млн, сообщает казахстанский Минсельхоз. Инвестиции вряд ли окупятся заявленным и довольно скромным урожаем бананов, полагает генеральный директор информагентства Fruitnews Ирина Козий:

«Тепличное выращивание — это очень дорогой способ. Но если говорить про 5 га телиц, то стоимость бананов в опте редко превышает 50 центов за килограмм. То есть даже та урожайность, которая заявлена в проекте, включая все операционные затраты, обогрев, освещение, это, мягко говоря, нерентабельно. Далее вернемся к цифре урожайности. Как правило, заявленная урожайность для бананового растения — это где-то от 20 до 70 тонн с гектара.

Производители бананов, например, с того же Эквадора, откуда Россия получает большую часть своей продукции, чаще всего говорят о том, что они собирают что-то около 40 тонн с гектара. Если мы говорим о 1 тыс. тонн с 5 гектаров — это 200 тонн с гектара. То есть это примерно в пять раз больше, чем в Эквадоре. Соответственно, откуда взята цифра урожайности, тоже не очень понятно».

Россия входит в тройку крупнейших импортеров бананов в мире. Практически весь объем закупается в Эквадоре. Россияне съедают порядка 2,5 млн тонн бананов ежегодно. Они, по данным исследовательской компании Nielsen, занимают самую внушительную часть во фруктовой тарелке россиянина, опережая даже яблоки.

Бананы могут внести в список социально значимых продуктов. Такое предложение в мае специальная комиссия представила на рассмотрение Министерству экономического развития. Среднестатистический россиянин съедает чуть меньше 10 кг плодов в год.

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Светлана Белова