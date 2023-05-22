С бананов снимают пошлины

Правительство нашло способ снизить цены на бананы. Их собираются признать социально значимым продуктом и отменить на них импортные пошлины. Такие меры рассмотрит Минэкономразвития, сообщили «Известия» со ссылкой на документ, который утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По данным Росстата, в апреле средняя цена килограмма бананов в рознице достигла 130 руб. За год они подорожали более чем на 11%. Это связывают с двумя факторами: неурожаем в странах Латинской Америки и изменениями в логистике, стоимость которой также увеличилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Помогут ли новые меры снизить цены? Гендиректор портала Fruitnews Ирина Козина говорит, что это сработает, только если НДС для бананов снизится до 10%: «Если говорить об обнулении таможенных пошлин на ввоз бананов, то речь идет о 4% от таможенной стоимости продукта. Это примерно 2-3% от их цены, то есть 2-3 руб. на килограмм.

Наверное, есть потребители, для которых и такое снижение стоимости актуально, но по большому счету каких-то глобальных изменений это не вызовет. Здесь стоит отметить, что на бананы у нас до сих пор действует 20-процентный НДС. На все остальные фрукты он составляет 10%. В финальной цене бананов эти 10% были бы более значимой суммой».

Сейчас в перечень социально значимых продуктов входит более 20 наименований, в том числе хлеб, молоко, яйца, мука, картофель, яблоки и капуста. Они облагаются НДС по ставке 10%. Если бананы включат в перечень, что это изменит для ритейлеров? Один из основателей сети «Виктория», а ныне управляющий международным хедж-фондом Lighthouse Capital Николай Власенко считает, что, если государство начнет контролировать на них цены, это может привести к негативным последствиям:

«С одной стороны, у них может быть другой НДС, тем самым будет подчеркиваться социальная значимость, а также контроль за стоимостью как прямой юридический, так и неформальный со стороны разных органов. Лучше бы, конечно, ничего никуда не включалось, а действовали нормальные рыночные механизмы. Наценка там заложена выше, чем в картошке, но и издержки при работе с ними гораздо больше.

Можно заставить снизить маржу на них, но социально значимые товары не по закону, а по существу в розничной торговле называются убыточными лидерами продаж. Ритейлер на них зарабатывает существенно меньше, чем на остальных, даже где-то в убыток.

Не все издержки, связанные с этой продукцией, он переносит в цену, потому что она создает трафик. Это сахар, растительное масло, гречка.

Где-то 30-50 наименований позиций в приличном супермаркете — это товары, которые, объективно говоря, продаются ниже себестоимости. И люди, зачастую этого не понимая, пытаются искусственными мерами еще как бы долбить эту товарную группу. На самом деле это в итоге приводит либо к дефициту, либо к ограниченной продаже такой продукции».

Крупнейший поставщик бананов в Россию — Эквадор. Всего в страну ввозится до 1,5 млн тонн плодов в год, однако в 2022-м отгрузка упала более чем на 80 тыс. тонн.

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Елена Иванова