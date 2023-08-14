Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казахстан начал выращивать бананы в промышленных объемах

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать бананы в Туркестанской области Казахстана. Это первое в стране производство бананов в промышленных масштабах.

Предыдущая фотография

Фото: @gengroup_co

Фото: Министерство сельского хозяйства Казахстана

Следующая фотография
1 / 2

Фото: @gengroup_co

Фото: Министерство сельского хозяйства Казахстана

По данным местного Министерства сельского хозяйства, GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Это специально выведенный сорт банана, «адаптированный под климатические условия Казахстана», уточнили в ведомстве.

В ближайшее время планируется расширить теплицу еще на 5 га, что позволит производить порядка 1 тыс. т бананов в год. Первый урожай планируется собрать через шесть—восемь месяцев. В теплицах также будут выращивать томаты и клубнику, уточняется в пресс-релизе.

Стоимость проекта на первом этапе составляет $4 млн. Турецкая компания при строительстве использовала высокопрочные конструкции, также теплицы оборудованы климат-контролем и системой адаптивного питания, что помогает «раскрыть генетический потенциал растений даже при неблагоприятных погодных условиях».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...