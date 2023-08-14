Казахстан начал выращивать бананы в промышленных объемах

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать бананы в Туркестанской области Казахстана. Это первое в стране производство бананов в промышленных масштабах.

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По данным местного Министерства сельского хозяйства, GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Это специально выведенный сорт банана, «адаптированный под климатические условия Казахстана», уточнили в ведомстве.

В ближайшее время планируется расширить теплицу еще на 5 га, что позволит производить порядка 1 тыс. т бананов в год. Первый урожай планируется собрать через шесть—восемь месяцев. В теплицах также будут выращивать томаты и клубнику, уточняется в пресс-релизе.

Стоимость проекта на первом этапе составляет $4 млн. Турецкая компания при строительстве использовала высокопрочные конструкции, также теплицы оборудованы климат-контролем и системой адаптивного питания, что помогает «раскрыть генетический потенциал растений даже при неблагоприятных погодных условиях».

Лаура Кеффер