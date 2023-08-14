Минэкономразвития: курортный сбор будет вводиться на добровольной основе

Курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что решение о необходимости введения сбора главы российских субъектов будут принимать самостоятельно. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор.

«Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения курортного сбора»,— говорится в сообщении министерства (цитата по ТАСС).

С 2018 года курортный сбор в размере 100 руб. был введен в тестовом режиме в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В декабре 2022-го Владимир Путин подписал закон, продлевающий проведение эксперимента до 2025 года. В обновленный список городов с курортным сбором вошли Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус» в Краснодарском крае.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2030 году в России планируется создать круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Ожидается, что эти курорты позволят создать не менее 44 тыс. новых гостиничных мест.

Милена Костерева