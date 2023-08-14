Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минэкономразвития: курортный сбор будет вводиться на добровольной основе

Курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что решение о необходимости введения сбора главы российских субъектов будут принимать самостоятельно. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор.

«Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения курортного сбора»,— говорится в сообщении министерства (цитата по ТАСС).

С 2018 года курортный сбор в размере 100 руб. был введен в тестовом режиме в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В декабре 2022-го Владимир Путин подписал закон, продлевающий проведение эксперимента до 2025 года. В обновленный список городов с курортным сбором вошли Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус» в Краснодарском крае.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2030 году в России планируется создать круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Ожидается, что эти курорты позволят создать не менее 44 тыс. новых гостиничных мест.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...