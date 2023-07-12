Чернышенко: к 2030 году в России создадут крупные курорты на побережье пяти морей

В 2030 году в России планируется создать круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правкомиссии по развитию туризма. Предполагается, что эти курорты позволят создать не менее 44 тыс. новых гостиничных мест.

Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика») и Приморский край (Владивосток, Хасанский район). Кроме того, предполагается реализация инвестпроектов на озере Байкал, что должно помочь привлечь около 50 млрд руб. частных инвестиций.

«Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку»,— сказал господин Чернышенко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По словам замглавы Минэкономики Дмитрия Вахрукова, при планировании морских курортов в приоритете — территории с действующими преференциальными режимами, а также наличие инвесторов. Кроме того, площадь акватории должна составлять около 30 тыс. кв. км, протяженность прибрежной полосы — около 50 км, но не менее 10 км.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что за последние три года объем инвестиций в отрасль вырос в 25 раз. Он уточнил, что в регионе уже реализуют 44 проекта на 418 млрд руб., большинство из них — гостиницы четырех и пяти звезд, которые, по его словам, наиболее востребованы у туристов. Он убежден, что новые отели помогут сдержать цены на отдых в регионе.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сказал, что фиксируется спрос у компаний, оказывающих услуги в сфере яхтинга и серфинга. В регионе проработана концепция курорта, включающая гостиницы, апарт-отели, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры. Его площадь — более 150 га, объем инвестиций может превысить 30 млрд руб., сейчас ищут для него земельный участок.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, сказал о проработке проекта «Русская Балтика», предполагающего строительство курорта в районе Янтарного городского округа. «Речь не только о песчаных пляжах шириной до 300 м, но и о возможностях санаторно-курортного лечения с применением термальных источников и голубой глины»,— привел он подробности проекта.

В июле на внутренних курортных направлениях в России открылся высокий сезон. Поездки на эти месяцы запланировали более 80% путешественников, купив авиабилеты. По данным OneTwoTrip, на авиаперелеты по стране граждане тратят в среднем 20,9 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ-Деньги» «Время лететь».

Лаура Кеффер