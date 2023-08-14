Путин поручил к 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор

Президент Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор с учетом опыта его проведения в ряде субъектов. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Курортный сбор в размере 100 руб. был введен в тестовом режиме с 2018 года, он действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон, продлевающий проведение эксперимента до 2025 года. В список городов с курортным сбором добавили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус» в Краснодарском крае, на которой проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что в 2030 году в России планируется создать круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Предполагается, что эти курорты позволят создать не менее 44 тыс. новых гостиничных мест.

Лаура Кеффер