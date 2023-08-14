Доллар опустился ниже 100 рублей на Мосбирже

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 руб. Индекс Мосбиржи также опустился до 3155,97 пунктов при максимуме в 3225,78 пунктов на сегодняшних торгах, долларовый индекс РТС — 1005,93 пунктов при максимуме 1011,07 пунктов. Это произошло на фоне анонса внеочередного заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке, оно пройдет завтра, 15 августа.

К 17:24 мск доллар торгуется по курсу 99,7947 руб./$, подорожав на 0,37% с открытия торгов. К 17:38 мск курс доллара снизился до 98,7344 руб./$ (-0,70% с открытия торгов).

Евро к 17:26 мск торгуется по курсу 110,797 руб./€, подорожав на 3,296 руб. с открытия торгов. Юань торгуется по курсу 13,5260 руб./юань, потеряв 0,2129 коп. с открытия торгов.

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Ранее сегодня, 14 августа, доллар на Мосбирже поднялся выше 101 руб. впервые с 23 марта 2022 года. Падение российской валюты ускорилось с начала авгмнениюуста и составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. Помощник президента России Максим Орешкин считает, что главной причина ослабления рубля стала мягкая денежно-кредитная политика.

О ситуации с рублем — в материале «Ъ FM» «Рубль ускоряет падение».

Олеся Павленко