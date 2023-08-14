Администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» оставили под стражей

Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении под стражу администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова. Он и еще два человека являются фигурантами по делу о вымогательстве 40 млн руб. у руководства АО «Ланит» за удаление и блокировку негативных публикаций о компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Тверского суда Фото: пресс-служба Тверского суда

«Полагаю, что к Полякову необходимо применить альтернативную меру пресечения, например домашний арест. Он человек с более чем внушительным послужным списком, я бы сказал, геройских событий в его жизни, а именно в ходе службы во благо Родины»,— сказал ТАСС его адвокат Шота Горгадзе. Решение оставить господина Полякова под стражей будет обжаловано, отметил господин Горгадзе, заявив, что содержать его клиента под стражей — слишком суровая мера.

По делу о вымогательстве также задержан и помещен в СИЗО помощник Михаила Полякова Александр Санин. Третий фигурант в деле появился позже — им стал переводчик ООО «Ветеран» Денис Савинский.

По данным следствия, он имел отношение к деятельности «Кремлевской прачки», но в основном занимался обналичиванием средств под руководством Полякова. Денис Савинский также заключен под стражу.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Переводчика подключили к обналичиванию».

Мария Федотова