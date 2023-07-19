В деле «Кремлевской прачки» появился третий фигурант

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте третьего фигуранта дела о вымогательстве, которое связано с Telegram-каналом «Кремлевская прачка». Представитель суда сообщил об этом «РИА Новости».

Речь идет о переводчике ООО «Ветеран» Денисе Савинском. Неизвестно, проходит ли он подозреваемым по делу, о его задержании ранее не сообщалось.

Администратор Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были задержаны 14 июля и позднее отправлены под арест. По версии следствия, фигуранты вымогали 40 млн руб. у руководства IT-компании «Ланит».

Леонид Уварчев