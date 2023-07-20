Переводчика подключили к обналичиванию

Тверской суд Москвы арестовал переводчика Дениса Савинского, третьего фигуранта уголовного дела о вымогательстве 40 млн руб. у одной из крупнейших российских IT-компаний «Ланит». По версии следствия, деньги передавались администратору Telegram-каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь» полковнику ФСБ в отставке Михаилу Полякову в качестве оплаты так называемых блоков — временного запрета на публикацию негативной информации. Денис Савинский, по данным следствия, имел отношение к деятельности «Кремлевской прачки», но в основном занимался обналичиванием средств под руководством отставного чекиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Савинский (слева)

Фото: Тверской районный суд Денис Савинский (слева)

Фото: Тверской районный суд

Тверской суд рассматривал ходатайство полицейского следствия об аресте Дениса Савинского около двух часов. Причем в суд фигуранта доставили буквально за пятнадцать минут до начала заседания. Одетый в черную олимпийку господин Савинский, который, как выяснилось на заседании, проживает в Балашихе и работает переводчиком в ООО «Ветеран», выглядел не слишком уверенно, а оказавшись в зале суда, в итоге накинул на голову капюшон и стал прятать лицо.

Настаивая на аресте фигуранта, следователь привел вполне стандартные доводы в поддержку своего ходатайства: оставаясь на свободе, подследственный может скрыться, уничтожить улики или другим способом помешать расследованию. Защита, в свою очередь, просила о выборе для господина Савинского меры пресечения, не связанной с помещением под стражу.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, отправив господина Савинского в следственный изолятор до 13 сентября.

Стоит отметить, что пока арестованный является подозреваемым по делу, обвинение в особо крупном вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) ему будет предъявлено в ближайшие дни. Интересно также, что, по данным “Ъ”, переводчика задержали в Крыму, и он был одним из первых пассажиров, кого переправили с полуострова на материк после возобновления движения по пережившему подрыв Крымскому мосту.

Господин Савинский стал уже третьим арестованным фигурантом дела о вымогательстве 40 млн руб. у крупной IT-компании «Ланит» (многопрофильная фирма, занимающаяся в том числе разработкой различных платформ для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов), которое ведет главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Как следует из материалов расследования, вымогательство у айтишников продолжалось на протяжении трех лет.

Делалось это по стандартной для подобных преступлений схеме: деньги требовали за удаление из Telegram-каналов негативных постов о руководстве компании и установление «блоков» — временного запрета на публикацию подобных сообщений. Организатором, как считает следствие, выступал администратор каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь» Михаил Поляков, которого коллеги по интернет-бизнесу называли «дядя Миша из ФСБ». Бывший сотрудник так называемой второй службы (защита конституционного строя и борьба с терроризмом) столичного управления ФСБ полковник в отставке Поляков на момент своего задержания занимал пост замдиректора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи».

Согласно версии следствия, в ноябре 2020 года экс-чекист разработал план, согласно которому на подконтрольных ему каналах были размещены негативные посты, которые могли «причинить существенный вред» «правам и законным интересам» собственников IT-компании. Причем в качестве таких ресурсов в материалах дела фигурируют не только «Кремлевская прачка» и «Незыгарь», но также «ВЧК-ОГПУ», «Банкста» и Brief. После чего, говорится в деле, желая завладеть имуществом руководителей «Ланита», фигуранты выдвинули тем незаконное требование о передаче денег за удаление этих сообщений и установку «блока». Первый раз, по данным следствия, речь шла о трехмесячном блоке, однако затем его действие было продлено. Переговоры компания вела с помощью специально нанятого юриста. Причем, если в ноябре 2020 года фигуранты, по материалам дела, требовали $66 тыс., то затем, по данным “Ъ”, переводы осуществлялись уже в криптовалюте, которая в дальнейшем обналичивалась, а стоимость блокирования возросла до 10 млн руб. Последняя передача денег состоялась 13 июля этого года. Тогда же было возбуждено дело, и начались задержания.

Всего за три года IT-фирма выплатила, судя по материалам дела, 40 млн руб. Она признана потерпевшей по делу.

Обналичиванием полученных денег, считает следствие, занимались Денис Савинский, а также еще один арестованный по этому делу фигурант — гендиректор строительной компании ПСК «Наследие» Александр Санин.

Адвокаты арестованных фигурантов, не согласные с избранной судом мерой пресечения, намерены ее обжаловать.

Владислав Трифонов