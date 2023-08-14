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Коммерсантъ FM
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МО РФ: российские самолеты планово пролетели над Балтикой и северными морями

Минобороны России сообщило о выполнении плановых полетов стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС, а также дальними бомбардировщиками Ту-22М3. По словам командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша, все полеты прошли в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана»,— говорится в сообщении российского оборонного ведомства. По данным Минобороны, наиболее продолжительный полет составил свыше семи часов.

В Минобороны также уточнили, что истребительное сопровождение в ходе плановых полетов обеспечивали экипажи самолетов Су-35С, Су-27, МиГ-31 воздушно-космических сил и морской авиации военно-морского флота. «Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана»,— приводит ведомство слова командующего дальней авиации Сергея Кобылаша.

Сегодня, 14 августа, Королевские военно-воздушные силы Нидерландов заявили о приближении двух российских бомбардировщиков к воздушному пространству страны. Для их перехвата были задействованы голландские и датские истребители F-16. Однако, по данным ведомства, российские самолеты развернулись до того, как нарушили воздушное пространство НАТО над Северным морем.

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