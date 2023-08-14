Нидерланды и Дания поднимали истребители F-16 из-за российских бомбардировщиков

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов заявили о приближении двух российских бомбардировщиков к воздушному пространству страны. Для их перехвата были задействованы голландские и датские истребители F-16. Однако, согласно сообщению ведомства, которое приводят Reuters и Bloomberg, российские самолеты развернулись до того, как нарушили воздушное пространство НАТО над Северным морем.

В сообщении Королевских ВВС Нидерландов отмечалось, что два голландских истребителя F-16 были подняты в 7:19 по местному времени (6:19 мск) после получения информации о приближении российских самолетов к воздушному пространству страны. «Это случается нечасто, но сегодняшний инцидент демонстрирует важность быстрого развертывания сил»,— говорится в сообщении.

Представитель Королевских ВВС Нидерландов отметил, что план о перехвате иностранных самолетов приводится в исполнение в том случае, если они не предоставили предварительный план полета и у них отсутствует уникальный идентификационный код. Он также подчеркнул, что российские самолеты нередко нарушают воздушное пространство Нидерландов или приближаются к нему.

Милена Костерева