МИД Украины вызвал польского посла из-за слов чиновника о неблагодарности Киева

МИД Украинs вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого в связи с высказываниями представителя президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь от Варшавы. Ранее господин Цихоцкий заявил, что Украине стоило бы начать ценить то, что для нее делает Польша.

«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы»,— говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Отмечается также, что «политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений» между Польшей и Украиной. «Убеждены, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее»,— заявили в ведомстве.

Вчера, 31 июля, Марчин Пшидач в эфире телеканала TVP заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». Так он ответил на вопрос журналиста об охлаждении польско-украинских отношений на фоне возможного продления запрета на ввоз четырех видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Марчин Пшидач заявил, что украинское зерно «должно выйти через Черноморский канал, через порт под Одессой». «Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует от тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью»,— так заявление господина Пшидача прокомментировал Андрей Сибига, заместитель руководителя канцелярии президента Украины.

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