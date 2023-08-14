В центре Грабаря закончили обследование «Троицы» Рублева

Обследование «Троицы» Андрея Рублева завершили в Научно-реставрационном центре имени Грабаря. Об этом сообщила «РИА Новости» заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елена Проханова. Результатов обследования пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Обследование завершилось. Сейчас этап анализа полученной информации. На ее основании будет выработана программа дальнейших мероприятий»,— рассказала Елена Проханова.

Дату расширенного реставрационного совета пока не назначили. В совет по реставрации иконы войдут около десяти ведущих организаций в области искусства, в том числе Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея, а также специалисты Третьяковки, которые долгое время работали с «Троицей». На совете эксперты решат, как в дальнейшем поступить с иконой.

15 мая на сайте РПЦ появилось сообщение, в котором говорилось, что президент Владимир Путин распорядился передать «Троицу» Андрея Рублева церкви. С начала XX века икона, написанная в первой четверти XV века, находилась в музее. Договор о ее передаче Троице-Сергиевой лавре подписали 12 июля. Согласно ему, икона останется в церкви на 49 лет с возможностью продления срока.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Печально об образе».

Анастасия Ларина