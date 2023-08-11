Один из крупнейших китайских девелоперов ожидает рекордных убытков

Один из крупнейших китайских девелоперов, Country Garden, сообщил о том, что ожидает убыток от 45 млрд юаней ($6,2 млрд) до 55 млрд юаней ($7,6 млрд). Это рекордный убыток для компании. Годом ранее у Country Garden была прибыль $88,5 млн, хотя и столь низкая прибыль уже свидетельствовала о серьезных проблемах девелопера. Акции Country Garden снизились на 6%, с начала года они упали почти на 70%. Индекс акций в сфере недвижимости Hang Seng Mainland Property Index снизился на 1,5%.

Китайский сектор недвижимости переживает кризис с осени 2021 года. Тогда стало известно о финансовых проблемах девелоперского холдинга China Evergrande Group, долги которого превысили $300 млрд. С тех пор дефолт по долларовым облигациям объявляли несколько крупных китайских девелоперов — Evergrande, Kaisa Group и Sunac China. В июле прошлого года сообщалось, что правительство Китая намерено выделить на поддержку проблемных застройщиков в общей сложности 1 трлн юаней ($148 млрд).

Общие долги Country Garden на конец 2022 года оценивались в $194 млрд. В прошлом году компании удалось избежать дефолта. Теперь китайский новостной портал Yicai пишет со ссылкой на источники, что в ближайшее время Country Garden начнет процесс реструктуризации задолженности. Несколько дней назад также сообщалось, что компания уже пропустила несколько платежей по долларовым облигациям на общую сумму $22 млрд.

Яна Рождественская