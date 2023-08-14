Полицейские устроили во Всеволожском районе облаву на таксистов-нелегалов

Петербургская полиция за прошедшие сутки провела рейды во Всеволожском районе Ленобласти, в ходе которых установила около 150 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Проверки в основном коснулись мест скопления таксистов в городах Кудрово и Мурино. Все задержанные были привлечены к административной ответственности.

«В течение суток 22 экипажа дорожной полиции остановили для проверки более сотни "таксующих" автомобилей. В результате было выявлено около 150 иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Так, в у семи водителей инспекторы выявили состояние алкогольного опьянения, еще почти 60 человек были направлены на медицинское освидетельствование. Также правоохранители зафиксировали около 200 нарушений ПДД, в основном, правил перевозки пассажиров и использования ремней безопасности.

Кроме того, при осмотре 65 машин полицейские обнаружили признаки изменения идентификационных номеров агрегатов. Все подозрительные машины были изъяты и помещены на спецстоянку для проведения экспертизы. В случае подтверждения фактов «перепрошивки» владельцев автомобилей ждет уже уголовная ответственность за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 УК РФ).

В начале августа МВД и СК России задержали около 200 нелегальных мигрантов в Кудрово, Мурино и Буграх. Именно в этих населенных пунктах плотной жилой застройки, считают в ведомстве, «периодически возникают конфликтные ситуации, в том числе с участием иностранных граждан». В эти же дни силовики наведались в четыре хостела в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Тогда за организацию незаконной миграции к ответственности были привлечены девять человек, которые, предположительно, за плату организовали для иностранцев постановку на миграционный учет по подложным документам.

Андрей Кучеров

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