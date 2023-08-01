СК обыскивает четыре хостела в Петербурге по делу о незаконной миграции

Сотрудники СК РФ совместно с полицией и Росгвардией пришли с обысками в четыре хостела в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по СПб во вторник, 1 августа.

По данным следствия, к уголовной ответственности привлечены 9 человек. Предположительно они организовали для иностранцев постановку на миграционный учет по подложным документам, взамен получая денежное вознаграждение.

Напомним, что ранее СК провел обыски в петербургском Управлении по вопросам миграции, в ходе которых были изъяты документы, представляющие интерес для следствия по делу об организации незаконной миграции. Одним из обвиняемых был назван депутат муниципального совета. Он якобы создал преступную группировку, занимающуюся изготовлением поддельных документов для иностранцев. В результате почти 100 тысяч мигрантов встали на учет незаконным путем.

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